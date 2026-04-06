JPMorgan'dan savaş uyarısı: Enflasyon ve faiz beklentileri yukarı revize edilebilir

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, yaptığı değerlendirmede İran’daki savaşın enerji ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirterek, bunun enflasyonu yüksek seviyelerde tutabileceğini ve faiz oranlarının beklentilerin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

Jeopolitik gerilim piyasaları baskılıyor

Söz konusu uyarı, Donald Trump’ın İran üzerindeki baskıyı artırmasının ve Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde enerji tesisleri ile köprülerin hedef alınabileceğine yönelik açıklamalarının ardından, hissedarlara gönderilen yıllık mektupta yer aldı.

Özel kredi piyasası için “sistemik risk” uyarısı yok

Dimon, son dönemde yapay zekâ kaynaklı risk endişeleri nedeniyle yatırımcıların özel kredi fonlarından çekilmesine rağmen, bu alanın “muhtemelen” sistemik bir risk oluşturmadığını dile getirdi. Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gerilim ve Çin ile yaşanan tansiyona dikkat çeken Dimon, “Hepimizin karşılaştığı zorluklar önemli. Şimdi İran'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte, petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve sürekli şoklar yaşama potansiyeliyle karşı karşıyayız; bu da piyasaların şu anda beklediğinden daha yapışkan enflasyona ve nihayetinde daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir” dedi.

Dimon ayrıca, “ABD'nin İran'daki hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağını zaman gösterecek” ifadelerini kullanarak, nükleer silahların yayılmasının İran kaynaklı en büyük risklerden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Piyasalar faiz indirimlerini geri plana attı

Geçen yıl uygulanan parasal gevşeme politikalarının piyasalarda güçlü bir yükseliş yarattığını hatırlatan Dimon, savaş kaynaklı enflasyon endişelerinin ise bu yıl faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde geri plana ittiğini belirtti. Öte yandan S&P 500 endeksi, geçen hafta 2022’den bu yana en zayıf çeyreklik performansını kaydetti.

Ekonomi dirençli ama ivme kaybı var

ABD ekonomisinin genel olarak dirençli kaldığını ifade eden Dimon, tüketicilerin harcamaya devam ettiğini ancak son dönemde bir miktar ivme kaybı yaşandığını, şirketlerin ise hâlâ güçlü bir görünüm sergilediğini söyledi. Buna karşın ekonominin büyük ölçüde kamu harcamaları ve geçmiş teşviklerle desteklendiğini belirten Dimon, altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekti.