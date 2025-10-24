JPMorgan’dan TCMB için yeni tahmin: Aralıkta ne olacak?
JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekme kararının hem kendi tahminleriyle hem de piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu bildirdi. JPMorgan, TCMB’nin 11 Aralık’taki toplantısında 100 baz puanlık yeni bir indirim daha yapmasını beklediğini açıkladı.
Bankanın değerlendirmesinde, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) özellikle gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin yarattığı risklere dikkat çekmesine rağmen, dezenflasyon sürecinin yılın son çeyreğinde devam edeceği yönünde bir duruş sergilediği belirtildi.
JPMorgan, TCMB’nin 11 Aralık’taki toplantısında 100 baz puanlık yeni bir indirim daha yapmasını beklediğini açıkladı. Bu doğrultuda, politika faizinin 2025 yılını yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacağı tahmin edildi.
Kurum, 2026’da da faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edeceğini, Merkez Bankası’nın her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim adımı atarak yılı yüzde 30,5 politika faiziyle tamamlayabileceğini öngördü.