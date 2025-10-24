JPMorgan’dan TCMB için yeni tahmin: Aralıkta ne olacak?

JPMorgan, Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirim kararının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Kuruma göre TCMB, Aralık ayında bir indirim daha yapacak.

Bankanın değerlendirmesinde, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) özellikle gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin yarattığı risklere dikkat çekmesine rağmen, dezenflasyon sürecinin yılın son çeyreğinde devam edeceği yönünde bir duruş sergilediği belirtildi.

JPMorgan, TCMB’nin 11 Aralık’taki toplantısında 100 baz puanlık yeni bir indirim daha yapmasını beklediğini açıkladı. Bu doğrultuda, politika faizinin 2025 yılını yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacağı tahmin edildi.

Kurum, 2026’da da faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edeceğini, Merkez Bankası’nın her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim adımı atarak yılı yüzde 30,5 politika faiziyle tamamlayabileceğini öngördü.