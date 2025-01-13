JPMorgan'dan Türk bankaları için çarpıcı analiz: Sektör kritik bir dönemde

Bankacılık devi JPMorgan, Türk bankacılık sektörüne ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı. Faiz indirimine işaret eden JPMorgan bankalar için bu dönemde net faiz marjlarındaki baskının gevşeme yoluna gireceği kritik bir döneme işaret edildi.

JPMorgan analistleri değerlemelerde 0,9 seviyelerinin ucuz bir değerlemeye işaret etmediğini ifade ederken, tarihi olarak bakıldığında görece olumlu döngülerde görülen değerlemelerin altında kaldığına vurgu yaptı.

Kârlılık yüzde 27’ye yükselecek

Analistler, sektörün ortalama maddi özkaynak kârlılığının 2024’teki yüzde 20 seviyesinden 2025’te yüzde 27’ye yükseleceğini öngördü.

Analizde "Makro katalizörlerin ortaya çıkmaya devam edeceği varsayılırsa, bu durum şimdiye kadar sınırlı olan hisse senetlerine yabancı akışını kademeli olarak teşvik edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Tavsiye ve hedef fiyatlar güncellendi

Kurum takip ettiği bankalara ilişkin tavsiye ve hedef fiyatlarını da güncelledi. Kurum, Akbank'ı 'nötr' seviyesinden 'ağırlık artır' seviyesine yükseltti. Kurumun Türk bankalarıyla ilgili hedef fiyatları şöyle sıralandı: