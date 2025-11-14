JPMorgan'dan Türkiye sinyali! Varlığını artırmayı değerlendiriyor

ABD merkezli finans kuruluşu JPMorgan, Ortadoğu ve Avrupa'daki büyüme stratejisi doğrultusunda Dubai'deki yapılanmasını genişletirken, Türkiye'deki faaliyet alanını da geliştirmeyi gündemine aldı. Banka, bölgedeki orta ölçekli şirketlerle daha fazla çalışmayı hedefleyen bu plan kapsamında Türkiye pazarını yakından izliyor.

JPMorgan'ın Londra merkezli, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinden sorumlu kurumsal bankacılık eş başkanı Stefan Povaly, Reuters'a yaptığı değerlendirmede "Dünya genelinde orta ölçekli şirketlere yönelik faaliyetleri genişletme eğilimi var" ifadesini kullandı.

Henüz değerlendirilme aşamasında

Bankanın Türkiye'de daha fazla orta ölçekli firmayı kapsama alma olasılığının henüz değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Povaly, ilerleyen dönemde Türkiye operasyonlarına bu alanda uzman bankacılar dahil edilebileceğine işaret ederek, bankanın bölgeye yönelik ilgisinin artırılabileceğini söyledi.