JPMorgan'dan ülke güvenliği için 10 milyar dolar yatırım planı

ABD’nin finans devi JPMorgan Chase, ülke güvenliği açısından hayati öneme sahip sektörleri desteklemek için yeni bir yatırım programı başlattı.

Banka, önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, ABD ekonomisinin kritik alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yönlendirecek.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD, hayati önemdeki mineraller, ürünler ve üretim konusunda güvenilmez kaynaklara fazla bağımlı hale geldi. Bu girişim, ülkemizin stratejik dayanıklılığını artırmak için atılmış önemli bir adımdır.”

“Önce Amerika” politikalarının yansıması

JPMorgan’ın bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump döneminde öne çıkan “Önce Amerika” yaklaşımının, özel sektör tarafından da sürdürüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni yatırım planı; yaşam kurtaran ilaçlara ve kritik minerallere erişim, savunma teknolojileri, yapay zekâ destekli enerji sistemleri, yarı iletken üretimi ve veri merkezleri gibi stratejik alanları kapsıyor.

Dört stratejik alan belirlendi

Banka, yatırımlarını dört ana temada yoğunlaştıracak:

* Tedarik zincirleri ve ileri üretim,

* Savunma ve uzay sanayii,

* Enerji bağımsızlığı ve dayanıklılığı,

* Stratejik teknolojiler (AI, veri merkezleri, çip üretimi).

JPMorgan, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yalnızca yatırım yapmakla kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki 10 yılda 1,5 trilyon dolarlık finansman sağlamayı da hedefliyor. Bu rakam, bankanın önceki planına göre yüzde 50 artış anlamına geliyor.

ABD içi yatırımlara öncelik

Program kapsamında yapılacak doğrudan yatırımların büyük kısmı, ABD sınırları içinde faaliyet gösteren firmalara yapılacak.

Bu adım, ABD’nin enerji, üretim ve savunma alanlarında dışa bağımlılığını azaltma stratejisiyle de uyumlu.

Uzmanlar, JPMorgan’ın bu hamlesinin diğer büyük finans kuruluşlarına da örnek olacağını ve Amerikan finans sektörünün ulusal güvenlik politikalarıyla entegrasyonunu hızlandıracağını değerlendiriyor.