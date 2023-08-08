JPMorgan'dan yatırımcı toplantısıyla ilgili açıklama: Başarılı geçti

JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, toplantının yetkililerin piyasayla doğrudan temasa geçmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu, yabancı yatırımcıların kararların gerekçelerini ilk elden öğrenmeye oldukça değer verdiğini söyledi. Kaynak, uluslararası yatırımcıların Şimşek'i uzun yıllardır tanıdıklarını, ancak Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak yabancı yatırımcılarla ilk kez bir araya geldiklerini vurguladı.

Bloomberg HT'ye konuşan Kaynak, Erkan'ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını ve ardından başarılı bir soru-cevap seansı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yatırımcıların Türk yetkililerin aldıkları kararların mantığını, gerekçelerini ve hedeflerini ilk elden öğrenmeye gerçekten değer verdiğini ifade eden Kaynak, toplantının Türkiye'nin ekonomi politikası yetkilileriyle piyasanın doğrudan iletişime geçmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Toplantıda, Erkan'ın "para politikası ve makroekonomik görünüm", Şimşek'in de "ekonomik görünüm" konulu sunumları bulunmuştu.

Toplantıda, konuşmacı olarak Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer almıştı.