JPMorgan'dan Yunanistan ve İspanya sinyali

JPMorgan, Yunanistan ve İspanya tahvillerini Euro bölgesinde “carry trade” açısından en çekici ülkeler olarak değerlendirdi. Banka, bu ülkelerin Almanya’ya göre daha yüksek spread sunduğunu ve görece istikrarlı getiri potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Özellikle Yunanistan’da 10 yıllık tahvillere İspanya’ya kıyasla daha yüksek ağırlık verilmesi önerildi.

Daha dik getiri eğrisi

Banka, Yunanistan için kısa vadede daha dik bir getiri eğrisi beklentisiyle pozisyon alınmasını, uzun vadede ise eğrinin yataylaşmasına yönelik işlemleri ön plana çıkardı. Kısa ve orta vadeli Yunan tahvillerinin, düşük volatilite profili ve kredi eğrisinin yapısı sayesinde risk-getiri açısından daha avantajlı olduğu belirtildi.

Fransa, İtalya ve Belçika için temkinli yaklaşım

Fransa, İtalya ve Belçika gibi ülkeler ise JPMorgan’a göre daha zayıf bir risk-getiri profili sunuyor. Bu nedenle bu ülkelerde yalnızca kısa vadeli ve taktik işlemler öneriliyor.

Enflasyonun yüzde 1,9’a gerilemesini bekliyor

JPMorgan, Euro bölgesi ekonomisinin 2026’da yüzde 1,2 büyümesini, enflasyonun ise yüzde 1,9’a gerilemesini bekliyor. Yunanistan için büyüme tahmini yüzde 2,2, enflasyon yüzde 2,3 olarak öngörülürken; işsizlik oranının yüzde 8,2, cari açığın ise GSYH’nin yüzde 6,4’ü seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Kamu borcunun ise 2026’da GSYH’nin yüzde 142’sine ulaşması bekleniyor.