JPMorgan'ın Türkiye enflasyon beklentisi yükseldi
JPMorgan, enflasyon dinamiklerinin kötüleştiğine işaret ederek, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.2'den yüzde 13.4'e yükseltti.
Yatırım bankası JPMorgan, TL'deki son dönemdeki değer kaybının fiyat baskısı oluşturmaya başladığını söyleyerek, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,2'den yüzde 13,4'e revize etti.
JPMorgan'ın bugün yayınladığı notta, "Talep koşullarındaki olası zayıflamaya rağmen, enflasyon dinamikleri kötüleşti" denildi.
Raporda, "Sonuç olarak, yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 11,2'den yüzde 13,4'e revize ettik. 2022 sonu enflasyon tahminimizi değiştirmeyerek yüzde 10,5'te tuttuk" denildi.