Juventus, 1 milyar euroluk teklife 'hayır' dedi: Hisseler bir anda yükseldi

Juventus Futbol Kulübü’nün hisseleri, kripto para şirketi Tether’in kulübün çoğunluk hisseleri için sunduğu ve 1 milyar euroya kadar yatırım vaat eden teklifin, ana hissedar Exor tarafından reddedilmesinin ardından yükselişe geçti.

Hisseler bir anda yükseldi

Juventus hisseleri haftanın ilk gününde yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Yükselişe rağmen hisseler yıl başından bu yana hâlâ yüzde 19 düşüş sürüyor. FactSet verilerine göre kulübün piyasa değeri yaklaşık 937 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Tether, teklifin detaylarını duyurmuştu

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, cuma günü yaptığı açıklamada, Agnelli ailesine ait Exor’a Juventus’taki yüzde 65,4’lük pay için tamamı nakit bağlayıcı bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Tether ayrıca, anlaşmanın hayata geçmesi halinde kulübü desteklemek amacıyla 1 milyar euroya kadar yatırım yapmaya hazır olduğunu ve kalan hisseler için halka arz planladığını belirtmişti. Teklifin bedeline ilişkin ise resmi bir rakam açıklanmadı.

Exor, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Juventus yönetim kurulunun Tether’in teklifini oy birliğiyle reddettiğini bildirdi. Açıklamada, teklifin “istenmeyen” olduğu vurgulanırken, Agnelli ailesinin Juventus’taki hisselerini Tether’e ya da herhangi bir üçüncü tarafa satma niyetinin bulunmadığı ifade edildi.

Tether kulübün yüzde 11'ine sahip

Çoğunluk hisseleri Exor’a ait olan İtalya'nın köklü kulübü Juventus, borsada işlem gören halka açık bir kulüp konumunda. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tether hâlihazırda Juventus’un yüzde 11,5’lik hissesine sahip.

Yeni gözde; futbol kulüpleri

Son dönemde Avrupa futbolu, finans dünyasının ilgisini çekiyor. Özel sermaye fonları ve yatırım grupları, yükselen yayın gelirleri ve transfer piyasasının büyüklüğü nedeniyle futbol kulüplerine yöneliyor. Geçtiğimiz ay Apollo Global Management, İspanyol kulübü Atletico Madrid’in çoğunluk hisselerini satın almak için anlaşmaya varmıştı. İtalya’da ise AC Milan 2022 yılında ABD merkezli RedBird Capital tarafından yaklaşık 1,2 milyar dolara satın alınırken, Inter’in kontrolü geçen yıl Oaktree Capital’e geçti.

Tether, teklifinin Juventus’u uzun vadeli ve güçlü bir sermaye yapısıyla, hızla değişen küresel spor ve medya ortamında desteklemeyi amaçladığını savundu. Şirket, Juventus’un yalnızca bir futbol kulübü değil, küresel ölçekte bir marka olduğuna inandığını ifade etti.

Exor: Kulübe bağlıyız

Exor ise yaptığı açıklamada, Juventus’un Agnelli ailesinin yüzyılı aşkın süredir gururla desteklediği köklü bir kulüp olduğunu belirterek, kulübe olan bağlılıklarının devam ettiğini vurguladı.