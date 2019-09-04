Kabak çekirdeği üreticileri kavurma ve paketleme tesisi istiyor

04 Eylül 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de 737 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan çerezlik kabaktan 55 bin ton ürün elde ediliyor. Kayseri’de ise 324 bin 520 dekar alanda ekim yapılarak yıllık 16 bin 751 ton çerezlik kabak üretimi yapılıyor.

Böylece Kayseri, Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'e yakınını tek başına karşılıyor. İlde kabak çekirdeği üretimi ağırlıklı olarak Tomarza ve Develi'de yapılıyor. Üretimini yaptığı kabak çekirdeğinin patentini alan Tomarza'da, Türkiye'nin ilk kabak çekirdeği üreticileri birliği ve çekirdek borsası da bulunuyor. Ancak bölgede kabak çekirdeği üretimi yapan yaklaşık 2 bin 500 çiftçi, devletin tarımsal üretime verdiği destek ve teşviklerinden yararlanamıyor.

DÜNYA’ya açıklama yapan Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, Kayseri'nin sanayi ve ticaret ile ön plana çıktığını, bu yüzden tarıma yeterli ilginin gösterilmediğini belirtti. Üreticiler olarak ürünün kaliteli olması ve geniş bir pazara hitap edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Öztaş, “Kabak çekirdeğimiz için patent dahi aldık. Ancak devlet destek ve teşviklerinden yararlanamıyoruz. Kabak çekirdeğini nadas ürünü olarak görüyorlar. Destek almak için başvuru yaptığımızda 'çerezlik ve eğlencelik olduğu için destek dışı' cevabını alıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın acil olarak kabak çekirdeği üretimine literatürde yer vermesini bekliyoruz. Kayseri genelinde 2 bin 500 civarı aile çekirdek ile geçimini sağlıyor ve bu üreticilerin destek kapsamına alınmaları gerekiyor. Ayrıca bölgemize kavurma ve paketleme tesisi kurulmasını istiyoruz. Bu işi yapmak için uygun şartlara sahibiz. Tesis kurulduğu takdirde üretime hemen başlayabiliriz. Türkiye'de kabak çekirdeği birliğinin ve borsasının oluştuğu, potansiyeli yüksek bir bölgeyiz. Bu potansiyelin devletin destek ve teşvikleriyle değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Üretici, fiyat makasından rahatsız

Çerezlik kabak ekimi nisan ayı sonunda, hasadı ise eylül ayından itibaren başlıyor. Kabak çekirdeğinde dekar başına sulu toprakta 150 ile 200 kilo arasında, kıraç toprakta ise 60 ile 80 kilo arasında verim alınıyor. Geçen yıl kabak çekirdeğini 7.5 ila 9.5 lira arasında satan üretici, bu sene ise 10 ila 12 lira arasında satmayı hedefliyor. Ekim başlangıcından hasat zamanına kadar işçilik maliyeti 30 bin lirayı bulan üretici, kendisinin satış fiyatı ile markette tüketiciye sunulan fiyatı arasındaki farktan rahatsız. Bölgedeki çerezlik çekirdek üreticisine en önemli desteği ise Kayseri Şeker veriyor. Birlik Başkanı Öztaş, “Geçen sene kabak çekirdeğini 7.5 ila 9.5 lira arasında satmamızı Kayseri Şeker sağladı. Eğer alt fiyatı Kayseri Şeker belirlemeseydi, piyasadaki diğer alıcılar ürünümüzün fiyatını aşağı çekecekler ve 6 ila 7.5 lira arasında almak isteyeceklerdi. Kayseri Şeker ile bu yıl da yine istişare halindeyiz” açıklamasını yaptı.

Kayseri Şeker, bu yıl da destek için alım yapacak

Kayseri Şeker ise çekirdek üreticileri ile bu yıl da masaya oturacağını duyurdu. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) üyesi olan Kayseri Şeker, üreticiden aldığı çekirdeği kendi tesisinde depoluyor, eleme ve paketleme işleminden geçirdikten sonra ise sanayicilere veriyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Henüz rakamlar belli değil. Ancak bu yıl da üreticimize destek olmak adına ürünlerini en iyi fiyattan almak istiyoruz. Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimize elimizden gelen en iyi desteği vereceğiz" dedi.