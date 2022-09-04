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Kabine, ekonomi gündemiyle toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantında ekonomik gelişmelerin yanı sıra dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor.

Enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik atılacak adımların ele alınacağı toplantıda, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin de görüşülmesi bekleniyor.

İki aşamalı olması beklenen düzenleme kapsamında 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcunun tasfiye edilmesi öngörülüyor.