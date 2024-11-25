Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Kabine’nin ana gündem maddeleri arasında Ocak 2025’te yürürlüğe girecek ve milyonlaca çalışanın hayatını ilgilendiren asgari ücret ile emekli ve memur maaşları yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücret zammı, emekli ile memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vereceği belirtiliyor.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlamıştı. Maaşlara yapılacak zammın gerçekleşen değil hedef enflasyona göre yapılması gündemdeki yerini koruyor.

Erdoğan hesapları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 44’e ve geçmiş dönemlerde yapılan enflasyon üzerindeki zamlara atıf yapması, zamların gerçekleşen enflasyona göre yapılması beklentisini artırmıştı.