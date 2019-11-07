Kaçak ava 3 yıl hapis, 50 bin lira ceza
Balık varlığının korunarak, su ürünleri üretiminin artırılması dönük düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girmesiyle kaçak avcılığı caydırıcı para ve 3 yıla kadar hapis cezası geldi.
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