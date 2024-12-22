Kaçak cep telefonu sayısı 3 milyona yükseldi

Taksit sınırlaması ve yüksek vergiler nedeniyle kayıt dışı cep telefonu sayısı 3 milyona yükselirken, bu durumun yıllık 30 milyar TL’den fazla vergi kaybına yol açtığı tahmin ediliyor.

Taksit sınırlamalarına gelen düzenlemeler dün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, yenilenmiş telefonlarda 25 bin TL üzerindekilere, sıfırlarda ise 20 bin TL üzerindekilere taksit sayısı 3 ay ile sınırlandırıldı. Otomotivde ise 400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındakiler için 36 ay, 800 bin TL-1.2 milyon TL arasındakiler için 24 ay, 1.2 milyon TL-2 milyon TL arasındakiler için ise en fazla 12 ay taksit belirlendi.

‘Hepsine 12 ay olmalı’

Sözcü’nün haberine göre bu sınırlamaların vatandaşları kaçak ürüne yönelttiğini söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, taksit sınırlaması yokken kaçak ürünlerin çok az olduğunu hatırlattı ve “Bugün bu rakam 3 milyon adede ulaştı. Tüketiciler kaçak ürünlere yöneliyor. Fiyat sınırı olmadan 12 ay taksit imkanı verilmeli” dedi.

Boğazımızı daha ne kadar sıkacaksınız?

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, “Evrensel tüketici haklarına bakınca iletişim artık hayati ve temel bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca ulaşımı devlet eliyle kısıtlamak tüketici haklarına müdahaledir. Talep kısarak enflasyonu düşürmeyi hedeflemekten vazgeçin. Daha ne kadar sıkacaksınız boğazımızı” diye konuştu.