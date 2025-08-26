Kaçak pırlanta operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma başlattı.



Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 155 kilogram 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut benzeri ziynet eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen ziynet eşyaların yaklaşık değerinin ise 445 milyon 750 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Vergi müfettişleri de devrede

Öte yandan soruşturma kapsamında polis, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında polisin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalara katıldı.

Çalışmalarda, çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Müfettişlerce el konulan eşyaların piyasa değerine yönelik detaylı çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.