“Kaçak sigara ve kayıt dışı açık tütünde vergi kaçağı 8 milyar liraya ulaşabilir”

26 Kasım 2019

Kaçak ürünlerde geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen etkin mücadele sonucu yaşanan gerilemenin, 2019’daki fiyat artışları nedeniyle tersine döndüğü vurgulandı. Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, “2017-2018 yıllarında yapılan etkin mücadele ile önemli seviyede düşüş kaydeden kaçak sigara ve kayıtdışı açık tütün satışları 2019 yılı ortalarından itibaren tekrar çok yüksek seviyelere ulaştı. 2019’un ilk yarısında yüzde 4’lere kadar gerileyen kaçak sigara 2019’un ikinci yarısında yüzde 13,7 seviyelerine kadar çıktı. 2019 yıl sonunda 12 milyar dala ulaşması beklenen kaçak sigaranın yüzde 80’ini ise kayıt dışı açık tütün oluşturuyor. Gerekli tedbirler alınmazsa kaçak oranında 2019 yılında gözlemlenen artış, ilerleyen yıllarda da devam ederek, devlet gelirlerinde ciddi bir düşüşe sebep olacaktır” diye konuştu.

“Kaçak satışlar yasadışı faaliyetleri finanse ediyor”



Yılın başından bu yana artan kaçak sigara ve kayıtdışı açık tütün satışları nedeniyle devletin zarara uğratıldığını belirten Aydınlık, “Kaçak sigara ve kayıtdışı açık tütün satışlarının yalnızca bu sene içinde devleti 8 milyar TL’ye varan vergi kaybına uğratması söz konusu” dedi.

Aydınlık, kaçak pazarının büyümesinin olumsuz sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Aydınlık, “Kaçak tütün ve sigara devletin vergi kaybının yanı sıra pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Bugün kaçak satışının terör dahil olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete finansman sağladığı bilinmektedir” dedi.

Devletin vergi kaybı 2020’de 12 milyar TL’yi bulabilir



Gerekli tedbirlerin alınmadığı ülkelerde kaçak tütün ürünleri pazarının ciddi artışlar gösterdiğini belirten Aydınlık, şöyle konuştu:



“Kaçak sigara veya kayıt dışı açık tütün pazarı sadece ülkemizde değil, gerekli tedbirlerin alınmadığı başka ülkelerde de ciddi tehdit oluşturuyor. Yunanistan’da kaçak sigara pazar payı 3 senede yüzde 10’dan yüzde 20’ye ulaştı. Pakistan’da bu oran yüzde 22’den yüzde 62’ye çıkarken, Malezya’da kaçak sigara pazarı yüzde 38’den yüzde 56’ya yükseldi. Brezilya'da son 5 yılda yüksek artış gösteren kaçak sigara pazarı yüzde 36'dan yüzde 50'ye ulaşırken, Güney Afrika’da son 3 yılda yüzde 22’den yüzde 47’ye yükseldi. Bu örneklerden biri olmamak için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Dünyadaki trendler incelendiğinde Türkiye’de kaçak sigara pazar payının 2020 yılında tahmini yüzde 15 seviyesine gelmesi ve devletin vergi gelirlerinde 12 milyar TL civarında kayba yol açması söz konusu olabilir” dedi.



2018 yılı içerisinde koordineli bir şekilde kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen duman operasyonlarının kaçakla mücadelede başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Aydınlık, “Duman operasyonlarının sarmalık tütün ve kaçak sigaradaki artışa paralel olarak artırılacağına inanıyoruz, kolluk kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kaçakla etkin mücadeleye devam edecektir. Yürürlüğü Temmuz 2020’ye ertelenen kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki hapis cezalarının bir an evvel uygulamaya alınmasının da caydırıcı olacağını düşünüyoruz” dedi.