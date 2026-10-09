Kaçak üretim yapılan fabrikaya baskın: 125 milyon TL'lik vurgun önlendi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de kaçak üretim yapılan bir fabrikaya operasyon düzenledi. Baskında milyonlarca filtre çubuğu ve bandrolsüz makaronun da aralarında bulunduğu 125 milyon 480 bin TL değerinde eşya ele geçirildi.

Kaçak üretim yapılan fabrikaya operasyon

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin çalışmaları sonucunda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirilen bir fabrika tespit edildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla söz konusu fabrikaya operasyon düzenlendi.

Milyonlarca filtre çubuğu ele geçirildi

Fabrikada gerçekleştirilen aramalarda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kâğıdı ve 18 palet makaron kutusu ele geçirildi.

Operasyonda el konulan makine ve malzemelerin toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin TL olduğu belirlendi.

1 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.