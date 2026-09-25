Kacır: Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara yükseldi

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Kacır, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Salon girişinde öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilen projelerden oluşan sergi alanını gezen Kacır, yetkililerden bilgi aldı.

Kacır, törende yaptığı konuşmada, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle Kırklareli'ne yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara yükseldi"

Türkiye'nin üretim odaklı politikalarla ekonomik ölçeğini genişlettiğini vurgulayan Kacır, büyüme verilerine dikkati çekti.

Hayata geçirilen reformlar ve yatırımlar sayesinde önemli bir dinamizm yakalandığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Milli gelirimiz son 23 yılda 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükselirken kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Planlı sanayileşme hamlelerimizle, AR-GE ve yenilik altyapısına yaptığımız yatırımlarla, katma değer üretimi önceleyen politikalarımızla imalat sanayimizin yıllık katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı ise 280 milyar dolara ulaştırdık."

Kacır, Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini vurguladı.

Çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunan OSB'lerin sayısını 23 yılda 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 61 bin 300'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti: