'Kademeli faturalandırma kötüye kullanıyorlar' iddiası! Tüketimler yasal sürede okumayınca faturalar kabardı

Ertuğrul Kaya, Meclis'teki basın toplantısında Gaziantep'te doğal gaz dağıtım şirketinin el değiştirdiğini hatırlatak şirketin devralınmasından sonra ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

"Doğal gaz tüketimlerinin yasal sürede okunarak faturalandırılmadığını ve gelen faturaların cep yaktığını" savunan Kaya, "Ortalama 35 günde bir okuma yapıp faturalandırma yapması gereken firma, bu süreyi uzatıp duruyor" dedi.

'Kademeli faturalandırmayı kötüye kullanıyorlar' iddiası

Hükümetin yürürlüğe koyduğu kademeli faturalandırma nedeniyle, şirketin faturaların yüksek gelmesi için süreyi uzattığını iddia eden Kaya, "Faturalar, devlet sübvansiyonundan çıkartılarak, vatandaşın sırtına adaletsiz, ağır bir yük olarak binmiş durumda" ifadesini kullandı.

EPDK'ya denetim çağrısı

Ertuğrul Kaya, EPDK'nin söz konusu dağıtım şirketinin faaliyetlerini denetlemesini ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.