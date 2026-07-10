Kadın girişimcilere 140 milyar TL kaynak
Kayseri’de düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması” programında konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadının yer aldığı her alanın değer kazandığını, toplumun refah seviyesinin yükseldiğini dile getirdi.
Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomilerin daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyduğun kaydeden Özdil, “Kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar lira finansman sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası bulunuyor. Kadınlara sağladığımız desteği yalnızca finansmanla sınırlı görmüyoruz” dedi.