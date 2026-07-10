Kadın girişimcilere 140 milyar TL kaynak

Kadınların üretim­de, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomile­rin daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyduğun kaydeden Özdil, “Kadın girişimcilerimizin finans­mana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın giri­şimcimize 140 milyar lira finans­man sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın im­zası bulunuyor. Kadınlara sağladı­ğımız desteği yalnızca finansman­la sınırlı görmüyoruz” dedi.