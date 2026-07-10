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Kadın girişimcilere 140 milyar TL kaynak

Kayseri’de düzenlenen “Halk­bank Üreten Kadınlar Buluş­ması” programında konuşan Halk­bank Genel Müdürü Recep Süley­man Özdil, kadının yer aldığı her alanın değer kazandığını, toplu­mun refah seviyesinin yükseldiği­ni dile getirdi.

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Kadın girişimcilere 140 milyar TL kaynak

Kadınların üretim­de, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomile­rin daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyduğun kaydeden Özdil, “Kadın girişimcilerimizin finans­mana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın giri­şimcimize 140 milyar lira finans­man sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın im­zası bulunuyor. Kadınlara sağladı­ğımız desteği yalnızca finansman­la sınırlı görmüyoruz” dedi.

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