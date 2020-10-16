Kadın girişimcilerin en büyük ihtiyacı bilgi ve finansal yönetim

16 Ekim 2020

Mehmet KAYA - İSTANBUL



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından organize edilen, çalışma hayatı taraflarının katıldığı Ortak Paylaşım Platformunun ikinci gününde kadınların çalışma ve iş hayatındaki durumu panelinde konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Ayanoğlu, kadın girişimcilerin en dikkat çekici özelliklerinden birinin borç almayı tercih etmeden kendi birikimleriyle iş hayatına atılmaları olduğunu söyledi.



Fatma Ayanoğlu, “Kadınlar borç almaktan korkuyor. Kadın girişimcilerin yüzde 70’i kendi kaynaklarıyla iş kuruyorlar. İkinci önemli bulgu, kadın girişimcilerin çoğu, finansman teşvikleri, KOSGEB teşvikleri gibi bilgilere sahip olmamaları. Anadoluda çoğu yerde bu tür bilgilere sahip olunamadığını gördük” dedi.



Fatma Ayanoğlu, kadınların iş hayatına giriş konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini de belirterek, çevre baskısı, hatta yakınlarından “başarılı olamazsın” yönlü cesaret kırıcı davranışların olabildiğini vurguladı.



10 kadın girişimciden 4’ü 1 milyon TL ciroyu aşıyor ama sürdürülebilirlik sorunu var



Fatma Ayanoğlu, araştırmalarında 10 kadın girişimciden 4’ünün 1 milyon TL ciroyu aşan işletmeler kurabildiği bilgisine eriştiklerini ancak finansal yönetim konusundaki zorlukların sürdürülebilirlik sorunları doğurduğunu anlattı. Ayanoğlu, “Nakit akışını tam yönetemiyorlar. İşletme büyüdükçe zarar etme ya da kar edememe, giderlerdeki artışları yönetememe gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun için bilgi desteğine ihtiyaç var” dedi.



Ayanoğlu, bir başka sürdürülebilirlik sorununun da markalaşma yönünde yaşandığını belirterek, kadın girişimcilere bu yönde eğitim desteği verilmesi gerektiğini de anlattı.



Salgın döneminde çalışan kadınlara yönelik yaptıkları değerlendirme hakkında da bilgi veren Ayanoğlu, evden çalışan kadınların çocuk ve mutfak gibi yükümlülüklerinin eşleri tarafından da görüldüğü için erkeklerin “mutfağa girdiği” çocuk yükümlülüğünü paylaştığı gözlemini yaptıklarını vurguladı.

Fatma Ayanoğlu, genel olarak ise Türkiye ve dünyada, evli kadınların erkeklere göre kariyerleri için daha az zaman ayırabildiğini anlattı.