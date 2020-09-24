Kadın ihracatçılardan 624 milyar dolarlık pazara sanal çıkarma

24 Eylül 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili’ye yönelik Sanal Ticaret Heyeti programı başladı. Kadın ihracatçılara özel olarak ilk defa gerçekleştirilen programın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, TİM Başkanı İsmail Gülle, T.C. Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, T.C. Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ve T.C. Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez katıldı. Türkiye’nin kadın ihracatçılarına yönelik ilk kez düzenlenen sanal ticaret heyeti 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Bölgeye ihracat son 10 yılda 3 kat arttı

Kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “7 ayrı heyetle 8 farklı ülkeye düzenlediğimiz sanal ticaret heyetlerinin bugün sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili’ye gerçekleştirdiğimiz heyetimiz kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyeti oldu. TİM olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Pazarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Gülle, Latin Amerika’nın 624 milyar dolarlık ithalatıyla, ihracatçılar için önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Bu bölgede hedeflerin yüksek olduğunu aktaran Gülle, şöyle devam etti:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Latin Amerika'da yeni ihracat destinasyonları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar hız verdik. Kolombiya, Şili, Meksika ve Peru; 230 milyona yakın nüfusu,2 trilyon doları aşkın milli geliri ile ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. Bu pazarlara toplam ihracatımız son 10 yılda 3 katına çıkarak, 2019 itibariyle 1,4 milyar dolara ulaştı. Makine, demir-demir dışı metaller, madencilik ve çelik sektörleri ihracatımızın bu ülkelere toplam ihracatımızda büyük pay aldığını görüyoruz. 2019 yılında ülkemizin Peru, Şili, Kolombiya ve Meksika’ya; Demir-çelik faslında ihracatı 224 milyon dolara, Kara taşıtları-parçaları faslında ihracatı 215 milyon dolara, Nükleer reaktörler, kazan, makine ve cihazlar faslında ihracatı 159 milyon dolara, ulaşmış durumda. İnanıyoruz ki, heyet kapsamında yapılacak ikili görüşmeleri sonrasında da birçok yeni işbirliği kurulacak ve bölgeye ihracatımız hak ettiği seviyelere ulaşacaktır.”

Kadınlar ihracatta önemli rol üstlenecek

Kadınların ihracat ailesinde etkin rol almasını önemsediklerini belirten İsmail Gülle, “Bu minvalde, iş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması, kadın ihracatçıların karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve ortaya koydukları projelerin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Meclisimiz bünyesinde, “TİM Kadın Konseyi”ni oluşturduk. İki yıldır kadın konseyimizle birçok projeye imza attık, ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ticaret heyetleri, iş forumları gerçekleştirdik. Kadın Konseyimizle çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de hızla devam edeceğiz.” diye konuştu.

3 ayda 41 milyar dolarlık ihracat

Pandemi döneminde, İlk “Sanal Ticaret Heyetlerinin” “Sanal Fuarların” ve “Sanal Ödül Töreninin” öncüsü olduklarını ifade eden Gülle, şunları söyledi: “Bu dönemde TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak gerçekleştirdiğimiz 2 bine yakın online toplantı yeni normale olan inancımızı gösteriyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, salgın döneminde ihracat ailesine verdiği tüm destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu yoğun işbirliği neticesinde Yeni normal olarak adlandırdığımız haziran ayıyla başlayan üç aylık dönemde ihracatımızda artış sağlamayı başardık. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ihracatımız 41 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı döneminin dahi üzerine çıktı. Sanal Ticaret Heyetlerimiz devam edecek, TİM olarak hedef pazarlarda 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz.”