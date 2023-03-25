Kadın istihdamında geçen yıl rekor kırıldı

TÜİK verilerine göre; 2022'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Aynı dönemde ülkede istihdam oranı yüzde 47,5 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı. 2022'de yüzde 30,4'e çıkan kadın istihdam oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının başladığı 2020'de son 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 26,2'ye gerileyen kadın istihdam oranı, 2021'de tekrar yükselişe geçerek yüzde 28'e ulaştı. Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 2005'te 4 milyon 773 bin seviyesinde iken 2022'de ise 9 milyon 935 bine ulaştı. Böylece, ülkede istihdam edilen kadın sayısı 2005-2022 döneminde 2 katına çıkmış oldu.