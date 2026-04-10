Kadın istihdamında tarihi artış! 10,8 milyon seviyesine ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen uluslararası toplantıda kadın istihdamı ve kadın politikalarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımında son yıllarda önemli bir sıçrama yaşandığını belirtti.

Yılmaz, kadın istihdamının 2005 yılında 4,8 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 10,8 milyona yükseldiğini açıkladı. Bu süreçte yaklaşık 6 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurguladı.

Katılım oranı yükseldi, hedef büyüdü

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 21,3’ten yüzde 36,2’ye çıkarıldığını belirten Yılmaz, 2028 yılı için hedefin yüzde 40,1 olduğunu ifade etti.

Kadın politikalarında yeni dönem

Yılmaz, “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi” ve yeni genelge ile kadın odaklı politikaların daha da güçlendirildiğini söyledi. Bu kapsamda merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon mekanizmalarının kurulduğunu aktardı.

Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi. Yapay zeka ve teknoloji alanlarında kadınların daha fazla yer alması amaçlanıyor.

Aile ve kariyer dengesi destekleniyor

Kadınların iş ve aile hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmaması için kreş seferberliği gibi uygulamaların hayata geçirildiği açıklandı. Bu politikalarla kadınların istihdamda daha güçlü yer alması hedefleniyor.

“Türkiye Yüzyılı kadınların da yüzyılı olacak”

Yılmaz, sürdürülebilir kalkınmanın kadınların üretim gücüyle şekilleneceğini vurgulayarak, Türkiye’nin geleceğinde kadınların daha güçlü rol oynayacağını ifade etti.