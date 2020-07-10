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Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz" dedi.

Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği geliyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.

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