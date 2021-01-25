Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de de devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP-DES kapsamında, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin 2021 yılında da süreceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Pekcan, hibe desteğine ilişkin başvuruların 1 Şubat’ta başlayıp 28 Şubat’ta sona ereceğini bildirdi. Pekcan, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar bir çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin; üretim, ekonomi ve istihdama önemli katkı sağladıklarını vurguladı.

Kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl KOOP-DES programının başlatıldığını hatırlatan Ruhsar Pekcan, “Program ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2020’de 41 ildeki 139 kadın kooperatifinin 149 projesi desteklendi. Üyelerinin en az yüzde 90’ını oluşturan kooperatiflere hibe desteği; kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75, diğer bölgelerde ise yüzde 50 oranında veriliyor. Bu kapsamda; makine ekipman alımları, sergi, fuar katılımı, nitelikli personel istihdamı destekleniyor. Ayrıca, kooperatiflerin işletecekleri, bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımına da destek veriliyor.