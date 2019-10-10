Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!
Dünya genelinde kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6. Kadınların birbirlerine yatırım yapmaya başlamaları, aradaki açığın önemli şekilde azaltılmasını sağlayabilir.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.