Kadın patron 137 bine ulaştı

Yener KARADENİZ

Güçlü ülkelerin siyasi ve ekonomik sahnelerinde, kadınların çok daha belirgin roller üstlendiğini söyleyen Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, kadınların istihdama eşit katılımıyla gelişmekte olan en büyük 10 ekonomide kişi başı gelirin 2030’a kadar yüzde 20 artma potansiyeli olduğunu açıkladı. Türktrade ve Ünsped tarafından ortaklaşa düzenlenen “Dış Ticarette Kadın Webinarı”nda konuşan Yılmaz Batur, kadınlara yönelik negatif ayrımcılık olmadığı takdirde, çalışan başına üretkenliğin yüzde 40’lar mertebesinde artabileceğini belirtti. Peki Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı yıllar itibarıyla nasıl bir seyir izledi? Her ne kadar son aylarda salgın nedeniyle negatif etkilense de, Türkiye’de kadınların istihdama katılımı son yıllarda yükselen bir grafik çiziyor. Yılmaz Batur, 2003’ten Kasım 2020’ye kadar geçen sürede kadın istihdam oranının yüzde 26.6 seviyesinden yüzde 30.6’a kadar çıktığı bilgisini verdi.

Ekosisteme katkı artıyor

Önemli bir rakam da çalışan kadınların sektörel dağılımları. Hali hazırda kadınların yüzde 16.5’nin sanayi, yüzde 21.5’inin tarım ve yüzde 61.2’sinin ise hizmet sektöründe çalıştığı bilgisini paylaşan Gonca Yılmaz Batur, kadın girişimciliği konusunda ise şu bilgileri paylaştı: “2020 Kasım ayında kendi hesabına çalışan kadınlar 747 bine ulaşmış durumda. Kadın işveren sayımız da 137 bini buldu. Yani, kadınlar artık iş hayatında işveren olarak da sadece kendi ekonomik özgürlükleri değil, kendi yarattıkları istihdam ve ekonomik katkılarıyla da bir ekosistem oluşturmaya her zamankinden daha fazla katkıda bulunuyorlar.”

Girişimci ağı büyüyor

Gonca Yılmaz Batur, Bakanlığın kadın istihdamı konusunda hedeflerinden de bahsetti. Bu hedefler arasında ilk sıralarda kadın girişimci sayısının artırılmasının geldiğini açıklayan Yılmaz Batur, söz konusu çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“2019 yılı Ocak ayında Kadın ve Genç Girişimciler İhracatçı Daire Başkanlığı’nı yapılandırdık. Kadın girişimcilerimizin ihracat desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlıyoruz. Bir diğer önemli konu Bakanlığımızın kadın girişimciler için online fiziki kadın girişimci network'ü. Burada da tüm iller bazında kadın girişimcilerimize ulaşma hedefimiz var. Bu proje ile birlikte Şubat ayı itibarıyla 47 ilimizde kadın girişimcilerimiz için gereken adımları attık. Ulusal çaptaki kadın girişimciler ağımıza yaklaşık 2 bin 500 kadın dahil oldu. Ve yaklaşık bin 400 kadın girişimcimiz bu ağlarda yapılan toplantılar aracılığıyla bir araya geldi.”

Kadın kooperatif sayısı: 530

Bilindiği üzere 2019 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından “Export Akademi Projesi” de hayata geçmişti. Akademi ile ihracat yapma potansiyeli olan kadın ve genç girişimcileri bir araya getirerek, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler, mentörlük destekleri sağladıklarını anlatan Gonca Yılmaz Batur, akademi bünyesinde bu güne kadar 16 eğitime 4 bin 500 civarında kadın girişimcinin dahil olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı bu yıl, uluslararası ihracatçı networkü projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bakanlık olarak önem verdikleri bir diğer konunun da kooperatifçilik olduğunu dile getiren Yılmaz Batur, “Bakanlık desteği ile 530 kadın kooperatifi kuruldu. Programımızın başlamasından bu yana gerçekleştirilen ilk uygulamayla 130 kooperatifin 149 projesine destek olduk” diye konuştu.