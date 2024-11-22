Kadın ve genç girişimcilere mali destek veren SECCO başvuruları başladı

SEECO Projesi, TRC3 Bölgesinde olan Mardin’de kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun sağlanması amacıyla başlatıldı. Proje, özellikle kadın ve genç girişimciliğini teşvik etmeyi ve dezavantajlı grupların ekonomik faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor. Ev sahibi ve misafir toplulukları arasında sosyal uyumu artırmak amacıyla girişimlerde iş birliğini teşvik etmek de programın önemli bir önceliği olarak belirlendiği belirtildi.

Hibe desteği 5-25 bin Euro arasında değişiyor

Programda sağlanacak hibe desteğinin, 5 bin Euro ile 25 bin Euro arasında değiştiği açıklandı. Başvuruların, 21 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacağı ve başvuru sahiplerinin, en az bir yıl önce Mardin ilinde kurulmuş yasal işletmeler veya üretici kooperatifleri olması gerekeceği bildirildi. Ayrıca başvurularda kadın sahipli ya da kadın istihdamı yüksek olan işletmelere öncelik verileceği kaydedildi.

Başvurusu onaylanan projeler Aralık 2024’te açıklanacak

Başvuruların ardından, projeler uygunluk kontrolünden geçirilecek ve seçilen projeler Aralık 2024’te duyurulacak. Seçilen işletmelerle hibe sözleşmesi imzalanacak ve 6 ay süresince izleme yapılacak. Proje kapsamında, gıda, mobilya, el sanatları ve yöresel ürün imalatı gibi sektörlerdeki projeler önceliklendirilecek. Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerine yönelik başvurular ise programa dahil edilmeyecek. Programın amacına uygun projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Başvurular için iş planı, satın alma planı, gelir vergisi beyannamesi ve mali raporlar gibi belgeler talep edilecek.