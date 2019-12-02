"Kadın ve gençlerin ekonomiye büyük katkısı olacak"

02 Aralık 2019

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadın ve genç girişimcilerimiz için bu proje son derece önem taşımaktadır. Bu proje kamu ile özel sektör açısından oldukça önemli bir proje" dedi. Pekcan, "Bu işbirliği ile ihracat yapmak isteyen kadın girişimcilerimizle bir araya geleceğiz, onlara eğitim vereceğiz ve bunların hepsi ücretsiz olacak" dedi. Yeni dünya ekonomisinde beşeri sermayenin büyük önem taşıdığını belirten Pekcan, "Oyun kurucuların tüm dünyada genç girişimcilerden oluştuğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın ve gençlerin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Pekcan, "Girişimcilik ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Gençler ve kadınları girişimcilik adına seferber etmek gerektiğini aktaran Pekcan, bakanlık olarak tüm desteğe hazır olduklarını dile getirdi. Kadın ve gençlerin önünü açmak misyonuyla birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Pekcan, "Girişimcilerimizi desteklemek adına online bir ağ oluşturduk" dedi.

"Gençleri ve kadınları dünya ticaretiyle buluşturacağız"

UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, "Kadın girişimcilerimize elimizden gelen desteği sağlıyor, onlara eğitim sağlıyoruz" dedi. Amaçlarının hem gençleri hem de kadınları ihracat ve e-ihracat konusunda bilgilendirmek olduğunun altını çizen Kılıç, "Export Akademi ile kadınları ve gençleri dünya ticaretiyle buluşturacağız" diye konuştu.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "2018 yılındaki döviz oynamasında ihracat ile başarılar sağladık. Kurum olarak ihracat yapmak isteyen herkese destek olduk, oluyoruz" dedi. İhracata kadın eli değmesi açısından Bu projenin büyük bir önem taşıdığını bildiren Gülle, "Tüm projeler ülkemiz için ve onları daha müreffeh yaşatmak içindir" şeklinde konuştu.