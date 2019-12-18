Kadının ekonomiye katılımına 257 yıl var
Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu raporu kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin ancak 100 yıl sonra ortadan kalkabileceğini öngörüyor. Kadının ekonomik katılımının erkekle aynı düzeye gelmesi için gereken süre ise 257 yıl!
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.