Kadının işgücüne katılım oranı 2028’e kadar yüzde 40’a çıkacak

Ferit PARLAK - ANKARA

Çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinde arz eksiği ve fiyat yüksekliği kadının iş hayatından uzaklaşmasında en büyük nedenler arasında yer alıyor. Çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar tespit edilecek. Sorun ve çözümlerin belirlenmesi amacıyla teknik çalışma grubu oluşturulacak, kadın istihdamına destek sağlaması için kreş hizmetleri nin sayısı artırılacak, fiyatları düşürülecek, bu hizmeti veren girişimciler desteklenecek.

Mesleki eğitim verilecek

Kadınların bilişim sektöründe daha fazla yer almaları için veri tabanı, yazılım, ağ teknolojileri, dijital pazarlama, bilgisayar vb. konutlarda mesleki eğitim programları yaygınlaştırılacak. Programlara katılan kadınlara ücret desteği de verilecek. Buna ilave sektörel ve bölgesel düzeyde kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak. Cinsiyete dayalı ücret farkının azaltılması ve çalışma hayatında cinsiyete bağlı tüm ayrımcılık biçimleri ortadan kaldırılacak.

Kooperatifler etkin olacak

Kadınların kooperatifler yoluyla işgücüne katılımlarını artırmak amacıyla kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık, proje ve finansal destekler başta olmak üzere kadın kooperatifleri üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenecek. Ayrıca kadınların ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla yaygın eğitim imkânları ve halk eğitimi merkezleri tarafından verilen kurslar hakkında tanıtım ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek; Kadınların bu programlardan artan oranlarda yararlanmaları sağlanacak.

“Kadınların işgücüne katılımını artıracağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, temel görevlerinin kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak, çalışma hayatında kalıcılıkları sağlamak ve değişen koşullara uygun politikalar geliştirmek olduğunu dile getirdi. Işıkhan, “Hedefimiz, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, çalışma hayatında eşitliğin artırılması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılması dır. Önceliklerimiz ise kadın istihdamının ve işgücüne katılımın artırılması, eşit değer de işe eşit ücret ve çalışan kadınların iş yaşamındaki haklarının korunmasıdır” dedi.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin 1. fazı Mart sonunda bitiyor

Öte yandan, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin ama cının,18-29 yaş aralığında olup ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının görünür kılınmasına zemin hazırlanması, yerel/ulusal gündemde yer almalarının sağlanması ve bu sorunlara yönelik çözüm mekanizmaları kurulması olduğunu söyleyen Işıkhan, Projenin I. fa zının 2025 yılı Mart sonunda tamamlanacağını, 2025-2027 dönemi için II. faz çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne de değinen Başkan Işıkhan, şu bilgileri verdi: “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmüş bir projedir. Uygulama illerinde yaşayan, ilk önce kayıt yaptıran ve gerekli şartları taşıyan 17.543 anneye 30 ay süresince aylık 100 avro destek sağlanmıştır. Ayrıca, bu kişilere 100 avro tutarında tek seferlik sabit gider desteği sunulmuştur. Bütçe sınırlı olduğundan projenin sadece belirli illerde uygulanması uygun görülmüştür. Toplamda 25.5 Milyon avro mali destek sağlanmıştır.”

102 bin kadın uyum programına katıldı

İşgücü Uyum Programı’ndan en çok faydalananların kadın lar olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, “Özel politika gerektiren gruplar, kadın, genç, uzun süreli işsiz, engelli, hanesinde çalışanı bulunmayan gibi dezavantajlı gruplar başta olmak üzere işsizlerimiz işgücü piyasasına dahil edilmiştir. 2024 yılı Kasım sonu itibariyle; toplam 114 bin 307 kişi programdan faydalan mıştır. Programdan faydalanan ların yüzde 90’ı (102 bin 244 kişi) kadındır” ifadelerini kullandı.

'Her Meslekte Kadın Eli'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile uygulanan Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamında; belirlenen 100 meslekte düzenlenen kurs ve programlarda katılımcılara ödenen cep harçlıkları yüzde 30 artırdığını söyledi. Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamının artırılmasını sağlayacak bir diğer işbirliği programı olan İş Pozitif Programı kapsamında ise 519 bin 214’ü işe yerleştirme, 239 bin 688’i aktif işgücü programı olmak üzere toplam 758.982 kadın istihdama kazandırıldığını dile getirdi.