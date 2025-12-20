Kadınların 2025 tercihleri belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarından Kadın Marka Tercih Endeksi üçüncü kez açıklanıyor.

Pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan “kadın hedef kitle” özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların satın alma kararlarında belirleyici rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadınlar dünya genelinde birçok alanda hala erkeklerin gerisinde kalmaktalar; fakat söz konusu marka ya da ürün seçimi olduğunda ilk sırada kadınların tercihleri gelmekte. Bir markanın ürün tasarımından ambalajına, reklam kampanyalarından sosyal medya faaliyetlerine kadar birçok farklı etken belirleyici olabiliyor. Biz de Türkiye İtibar Akademisi olarak bu düşünceden hareketle Kadın Marka Tercih Endeksi’ni yeniden sunmaktan dolayı mutluyuz.”

40 sektör mercek altına alındı

“Ailedeki ya da toplumdaki yeri fark etmeksizin tüketim kararları kadının söz sahibi olduğu bir alandır.” diyen Acar, şöyle devam etti:

“Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 40 farklı sektörü ele aldık. 13-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak 6 bin 800’ün üzerinde arama ile 18 ila 65 yaş arasındaki kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1.000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi.”

Güncel trendler: şeffaflık, sürdürülebilirlik, güven ve sosyal medya etkisi

“Küresel tüketici araştırmalarında özellikle kadın tüketicilerde son 2 yıldır öne çıkan trendler, bu raporun sonuçlarıyla paralellik taşıyor” diyen Özüm Acar, “Kadın tüketiciler marka güveni ve şeffaf iletişimi en üst sıralarda görüyor. Z kuşağı ve genç profesyonel kadınlarda etik ve sürdürülebilir marka davranışı satın alma motivasyonunda belirginleşiyor. Özellikle sosyal medya ve influencer tavsiyeleri özellikle kişisel bakım, moda, gıda ve abonelik bazlı hizmetlerde satın almayı hızlandırıcı etki yaratıyor. Ayrıca kadınların iş hayatındaki artan temsili, markalar açısından kadın tüketici içgörüsünün stratejik değerini güçlendiriyor” diye konuştu.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, araştırmanın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadınların tüketim tercihlerine ışık tutan bu çalışma, yalnızca markalar için stratejik bir rehber niteliği taşımakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizde kadınların ekonomik hayattaki etkisini ve belirleyici rolünü ortaya koyan son derece kıymetli bir veri seti sunuyor. İstanbul Kent Üniversitesi olarak Türkiye İtibar Akademisi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu araştırma; akademik dünyanın analitik gücünü, iş dünyasının dinamikleriyle buluşturarak sektörel farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Kadınların satın alma davranışları, markaların gelecek vizyonunu şekillendiren temel unsurlardan biridir. Bu nedenle Kadın Marka Tercih Endeksi, hem toplumsal hem de ekonomik açıdan yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Üniversitemizin bilimsel katkısıyla hazırlanan bu raporun, sektörlere değer katacağına ve markaların kadın tüketiciye yönelik daha doğru, daha duyarlı stratejiler geliştirmesine imkân sağlayacağına inanıyorum.”

Kadın Marka Tercih Endeksi’nde yer alanlar rakiplerinin önüne geçebilir

Kadın Marka Tercih Endeksi’nin içeriğine de değinen Acar şunları ekledi:

“Araştırma raporu sayesinde markalar Türkiye geneli ile sektöründeki skoruna, sıralamasına ve kadınlar tarafından hangi sosyoekonomik kırılımda tercih edildiğine erişebiliyor. Kadınların marka tercihlerini gören kurumlar, doğru iletişim ve pazarlama stratejisi geliştirebilir; kadınların beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet tasarlayabilirler. Kadın tüketicileri hedefleyen kampanyalarında daha etkili olabilirler.”

Acar ayrıca; “Araştırmada Türkiye genelinde veya sektöründe üstün başarı sergileyen ya da sıralamaya giren markalar başarılarını iletişim çalışmalarında kullanarak rakiplerinin önüne geçebilirler. Ayrıca başarı elde eden markalar raporu satın alarak ‘Kadınların güvendiği ve tercih ettiği marka’ ibaresi ile iletişim çalışmalarına yön verebilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

Alfabetik sıralamaya göre K250’de dereceye giren markalar şöyle:

AKARYAKIT: Aygaz, Aypet, Opet, Aytemiz, Petrol Ofisi, Shell, Total Energies

ALKOLSÜZ İÇECEK: Coca Cola, Dimes, Lipton, Pepsi, Sarıyer, Tamek, Uludağ

ALTIN VE MÜCEVHERAT: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Nadir Gold, Sina Pırlanta, Zen Pırlanta

BANKACILIK: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

BEYAZ EŞYA: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel

BEYAZ ET: Banvit, Baytar, Beypiliç, Beyza, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç

BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ: Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, EBebek, LC Waikiki, Prima

BİSKÜVİ, ŞEKERLEME VE ÇİKOLATA: Biscolata, Eti, Kent, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

KÜÇÜK EV ALETLERİ: Arçelik, Arnica, Arzum, Beko, Dyson, Korkmaz, Vestel

E – TİCARET: Amazon, Çiçeksepeti, Getir, Hepsiburada, Letgo, N11, Trendyol

ELEKTRONİK EŞYA: Apple, Arçelik, Arzum, Beko, Karaca, Samsung, Vestel

ERKEK GİYİM: Adidas, Altınyıldız, Defacto, Kiğılı, Mavi, Sarar, Süvari

ELEKTRONİK PERAKENDE: Apple, Arçelik, Casper, MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Vestel

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ: Albayrak Tasarruf Finansman, Birevim, Eminevim, Emlak Katılım GYO, Fuzul Tasarruf Finansman, Katılımevim, Sinpaş GYO

FAST FOOD: Burger King, Ercan Burger, Komagene, Köfteci Ramiz, McDonalds, Popeyes, Tavuk Dünyası

ENERJİ: Aksa Doğalgaz, Aselsan, Demirdöküm, Enerjisa, TEDAŞ, Tüpraş, Türkerler Elektrik

HOLDİNG: Anadolu Grubu, Borusan Holding, Doğuş Grubu, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İNŞAAT: Alarko, Ant Yapı, Enka, Gama, Limak, Rönesans, Yapı Merkezi

KAĞIT HAVLU ve TUVALET KAĞIDI: Berrak, Familia, Papia, Selpak, Sleepy, Solo, Teno

KRİPTO PARA BORSASI: Binance Türkiye, Bitexen, Borsa İstanbul, BTC Türk, Coinbase, Crypto, Popy Para

KARGO: Aras Kargo, DHL, Hepsi Jet, Ptt Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, Yurtiçi Kargo

MOBİLYA: Bambi, Doğtaş, Enza Home, Ergül Mobilya, Gündoğdu Mobilya, Kelebek, Mondi Home

MUHAFAZAKAR TESESTTÜR GİYİM: Alvina Giyim, Armine Giyim, Modanisa, Modaselvim, Sefa Merve, Tuğba, İpekyol

OTOMOBİL: BMW, Ford, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen

PİZZA: Dominos Pizza, Little Caesars, Pasaport Pizza, Pizza Villa, Pizzabulls, Sbarro, Star Pizza

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK: Alpro, Beyorganik, Fellas, Lifalif, Nesfit, Nilky,Züber

PORSELEN VE ZÜCCACİYE: Acar Home, Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Madame Coco, Paşabahçe, Schafer

SİGORTA: AkSigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ergo, Neova Sigorta, Türkiye Sigorta

SÜPERMARKET: A101, Bim, CarrefourSA, File, Getir, Migros, Şok

SERAMİK: Güral Seramik, Kale Seramik, Karaca, Kaya Seramik, Keramika, Kütahya Seramik, Vitra

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Dost , Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sütaş, Torku

SPOR GİYİM: Adidas, Hummel, Lescon, Mavi, Nike, Puma, Zara

KADIN GİYİM: Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mavi, Tuğba, Zara

İÇ GİYİM: LC Waikiki, Penti, Sedef, Tutku, Yeni İnci, Yıldız, Zara

EV TEKSTİLİ: Efor, English Home, Karaca, Kaşmir, Madame Coco, Özdilek, Taç

KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ: Avon, Canpet, Gratis, Kotex, Molped, Nivea, Orkid

KOZMETİK: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Kiko, Maybelline , Sephora

ŞAMPUAN VE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ: Bioblas, Clear, Elidor, Head & Shoulders, İpek, Pantene, Urban

TURİZM VE SEYAHAT ACENTESİ: Etstur, Jolly Tur, Prontotour, Tatil Sepeti, TatilBudur, Touristica, Turkish Airlines Holidays

ÖZEL HASTANE: Acıbadem Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Lokman Hekim, Medical Park, Medicana, Medipol