Kadınların yatırım yolculuğuna destek
Bulls Yatırım tarafından kadınların finansal okuryazarlığını artırmak ve yatırım bilincini güçlendirmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Yatırımın Sultanları” Sanal Portföy Yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilği kazanan Duygu Öztürk, 100 bin TL’yi 217 bin TL’ye yükseltti.
Pandemi dönemiyle birlikte sermaye piyasalarına artan yatırımcı ilgisi, son dönemde daha dalgalı bir seyir izlese de, nihayetinde geçmiş yılların çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Bugün teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte yatırımcıların tasarruflarını sadece geleneksel enstrümanlarda değil, sermaye piyasalarında da değerlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Toplumda finansal okur-yazarlık oranının yükselmesi için regülatörler başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş çalışmalar yaparken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bulls Yatırım da kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak mentorlarla desteklediği bir yarışmaya imza attı. Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, “Kadınların yatırım yolculuğuna destek vermek istiyoruz” dedi.
Kadınların yatırım dünyasının da aktif bir oyuncusu olması için Bulls Yatırım tarafından gerçekleştirilen “Yatırımın Sultanları” Sanal Portföy Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 6 Mart Cuma günü açıklanan sonuçların ardından 8 Mart kadınlar gününde yarışmayı ilk 3’te bitiren isimlere ödülleri ve plaketleri verildi.
Bulls Yatırım Holding adına yarışmanın kazananlarına ödül veren Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, yarışmanın kadınların yatırım dünyasında daha aktif yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. “Amacımız sermaye piyasalarında kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir finans ekosistemi oluşturmak” diyen Neslihan Mumcu, “Kadınların yatırım yolculuğuna destek olmak ve finansal okuryazarlıklarını artırmak bizim için çok önemli. Bu yarışmayı, yalnızca bir rekabet ortamı değil; kadınların yatırım reflekslerini geliştirecek, onlara özgüven kazandıracak ve sürdürülebilir bir finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım olarak düşündük” dedi.
Neslihan Mumcu, yarışmanın Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden, 100.000 TL sanal para ile risk almadan Matriks altyapısı ile yürütüldüğünü anlattı. Yarışmanın, Ekonomist Saadet Büyük ve Finansal Analist Salih Oğuzhan Sever mentörlüğünde gerçekleştirildiğinin altını çizen Mumcu, finansal okuryazarlık ve portföy yönetimi stratejileri konusunda dört online eğitim verildiğini, mentör buluşmaları ve soru – cevap buluşmaları ile toplam beş hafta sürdüğünü ifade etti. Neslihan Mumcu, Bulls olarak söz konusu projeyi geleneksel olarak bundan sonra ki yıllarda da devam edecekleri bilgisini de paylaştı.
Fırsat eşitliği bilgiye erişimle mümkün
Düzenlenen törende bir konuşma yapan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık ise projeye ilişkin değerlendirmesinde “Bulls Yatırım olarak kadınların yatırım dünyasında hak ettikleri yeri alabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, sosyal sorumluluk anlayışımızın ve kapsayıcı finans vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve deneyimi gerçek yatırımlarında da sürdürmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Temkinli davrandı, BIST30 hisselerini tercih etti
Yarışmanın birincisi, İstanbul’dan katılan evli ve iki çocuk annesi Duygu Öztürk oldu. Öztürk kendisine sanal olarak verilen 100 bin TL’yi yüzde 117 getiri ile 217 bin 248 TL’ye yükseltti. Biri 4 diğeri 1 yaşında olan iki çocuk annesi Duygu Öztürk, muhasebe mezunu genç bir yarışmacıydı. Yarışma boyunca izlediği yatırım stratejisini, “Yarışmanın ilk haftasında ağırlıklı olarak BIST 30 hisselerinde işlem yaptım. Sürenin kısa olması nedeniyle sonraki haftalarda daha hareketli hisselerde haftalık işlemlere yöneldim. Genellikle hafta sonuna nakitte girerek sürpriz gelişmelere ve risklere karşı temkinli kalmaya çalıştım” sözleriyle anlatan Öztürk, mentörlerinin de yönlendirmesi ile hareketli, para giriş-çıkışı yüksek ve gün içinde yükselen hisse senetlerine yoğunlaştığını anlattı.
Evde tahtaya yazıp not aldı planlı hareket etti
Yarışmaya Antalya’dan katılan 17 yıllık resim öğretmeni Şengül Çoban, ikinci oldu. Şengül Çoban, eşinin de tasarruf sahibi olarak zaman zaman borsa ile ilgilendiğini anlatırken, “Yarışma sürecinde açıkçası çok acele karar vermemeye çalıştım. Evde tahtaya yazıp notlar aldım, hangi hisseler artış trendinde onları takip ettim. Şirketleri tek tek inceleyip değerlendirdim ve ani alım satımlar yerine daha planlı hareket etmeye çalıştım. Piyasayı günlük takip ederek stratejimi buna göre şekillendirdim. Ayrıca hafta sonuna girerken olası risklere karşı nakitte kalmayı planladım. Hisseleri seçerken daha çok hareketli olanları tercih ettim” dedi.
Borsa ile pandemi döneminde tanıştı
Yarışmanın üçüncüsü olan 25 yaşındaki biyomedikal mühendisi Büşra Boztepe, özel sektörde yurtdışı proje satış ve ihracat sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek yatırım serüvenini şöyle anlattı: “Borsa ile tanışmam pandemi dönemine dayanıyor. Üniversite öğrencisiyken hem kendimi geliştirmek hem de ek gelir sağlamak için küçük işlemler yaparak grafik okumayı öğrenmeye çalıştım. Uzun yıllardır edindiğim tecrübeyle yarışmaya katılarak kendimi test etmek istedim” dedi ve ekledi: “Yarışmanın ilk haftalarında BIST’te hacmi yüksek ve hızlı hareket eden hisselerde al-sat işlemleri yaptım. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle son haftalarda ise belirlediğim bir hissede işlem yapmadan beklemeyi tercih ettim. Borsada dış etkenlerin güçlü olduğunu bilerek daha temkinli hareket ettim. Borsa, doğru analiz ve sabrın sonucunda gerçek kazanç sağlayan bir ekosistemdir. Duygular yerine gerçekleri dikkate alarak işlem yapmak gerektiğine inanıyorum.”