Pandemi dönemiyle bir­likte sermaye piyasala­rına artan yatırımcı il­gisi, son dönemde daha dalgalı bir seyir izlese de, nihayetin­de geçmiş yılların çok üzerin­de bir seviyeye ulaştı. Bugün teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte yatırımcıların tasar­ruflarını sadece geleneksel enstrümanlarda değil, serma­ye piyasalarında da değerlen­dirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Toplumda finansal okur-ya­zarlık oranının yükselmesi için regülatörler başta olmak üzere pek çok kurum ve ku­ruluş çalışmalar yaparken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bulls Yatırım da kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak mentorlarla destek­lediği bir yarışmaya imza at­tı. Bulls Yatırım Holding Yö­netim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, “Kadınların yatırım yolculuğuna destek vermek istiyoruz” dedi.

Kadınların yatırım dün­yasının da aktif bir oyuncu­su olması için Bulls Yatırım tarafından gerçekleştirilen “Yatırımın Sultanları” Sa­nal Portföy Yarışması’nın so­nuçları açıklandı. 6 Mart Cu­ma günü açıklanan sonuçla­rın ardından 8 Mart kadınlar gününde yarışmayı ilk 3’te bi­tiren isimlere ödülleri ve pla­ketleri verildi.

Bulls Yatırım Holding adı­na yarışmanın kazananları­na ödül veren Yönetim Kuru­lu Üyesi Neslihan Mumcu, ya­rışmanın kadınların yatırım dünyasında daha aktif yer al­masını desteklemek amacıy­la hayata geçirildiğini belirtti. “Amacımız sermaye piyasa­larında kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir finans eko­sistemi oluşturmak” diyen Neslihan Mumcu, “Kadınla­rın yatırım yolculuğuna des­tek olmak ve finansal okurya­zarlıklarını artırmak bizim için çok önemli. Bu yarışma­yı, yalnızca bir rekabet ortamı değil; kadınların yatırım ref­lekslerini geliştirecek, onlara özgüven kazandıracak ve sür­dürülebilir bir finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım olarak düşündük” dedi.

Neslihan Mumcu, yarışma­nın Bulls Trader mobil uygu­laması üzerinden, 100.000 TL sanal para ile risk alma­dan Matriks altyapısı ile yü­rütüldüğünü anlattı. Yarış­manın, Ekonomist Saadet Büyük ve Finansal Analist Sa­lih Oğuzhan Sever mentörlü­ğünde gerçekleştirildiğinin altını çizen Mumcu, finansal okuryazarlık ve portföy yöne­timi stratejileri konusunda dört online eğitim verildiğini, mentör buluşmaları ve soru – cevap buluşmaları ile toplam beş hafta sürdüğünü ifade etti. Neslihan Mumcu, Bulls ola­rak söz konusu projeyi gele­neksel olarak bundan sonra ki yıllarda da devam edecekleri bilgisini de paylaştı.

Fırsat eşitliği bilgiye erişimle mümkün

Düzenlenen törende bir ko­nuşma yapan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Ve­kili ve Genel Müdürü Murat Barışık ise projeye ilişkin de­ğerlendirmesinde “Bulls Yatı­rım olarak kadınların yatırım dünyasında hak ettikleri yeri alabilmelerine katkı sağlama­yı hedefliyoruz. 8 Mart Dün­ya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, sosyal sorumluluk anlayışı­mızın ve kapsayıcı finans viz­yonumuzun somut bir yansı­masıdır. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve de­neyimi gerçek yatırımlarında da sürdürmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Temkinli davrandı, BIST30 hisselerini tercih etti

Yarışmanın birincisi, İstanbul’dan katılan evli ve iki çocuk annesi Duygu Öztürk oldu. Öztürk kendisine sanal olarak verilen 100 bin TL’yi yüzde 117 getiri ile 217 bin 248 TL’ye yükseltti. Biri 4 diğeri 1 yaşında olan iki çocuk annesi Duygu Öztürk, muhasebe mezunu genç bir yarışmacıydı. Yarışma boyunca izlediği yatırım stratejisini, “Yarışmanın ilk haftasında ağırlıklı olarak BIST 30 hisselerinde işlem yaptım. Sürenin kısa olması nedeniyle sonraki haftalarda daha hareketli hisselerde haftalık işlemlere yöneldim. Genellikle hafta sonuna nakitte girerek sürpriz gelişmelere ve risklere karşı temkinli kalmaya çalıştım” sözleriyle anlatan Öztürk, mentörlerinin de yönlendirmesi ile hareketli, para giriş-çıkışı yüksek ve gün içinde yükselen hisse senetlerine yoğunlaştığını anlattı.

Evde tahtaya yazıp not aldı planlı hareket etti

Yarışmaya Antalya’dan katılan 17 yıllık resim öğretmeni Şengül Çoban, ikinci oldu. Şengül Çoban, eşinin de tasarruf sahibi olarak zaman zaman borsa ile ilgilendiğini anlatırken, “Yarışma sürecinde açıkçası çok acele karar vermemeye çalıştım. Evde tahtaya yazıp notlar aldım, hangi hisseler artış trendinde onları takip ettim. Şirketleri tek tek inceleyip değerlendirdim ve ani alım satımlar yerine daha planlı hareket etmeye çalıştım. Piyasayı günlük takip ederek stratejimi buna göre şekillendirdim. Ayrıca hafta sonuna girerken olası risklere karşı nakitte kalmayı planladım. Hisseleri seçerken daha çok hareketli olanları tercih ettim” dedi.

Borsa ile pandemi döneminde tanıştı

Yarışmanın üçüncüsü olan 25 yaşındaki biyomedikal mühendisi Büşra Boztepe, özel sektörde yurtdışı proje satış ve ihracat sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek yatırım serüvenini şöyle anlattı: “Borsa ile tanışmam pandemi dönemine dayanıyor. Üniversite öğrencisiyken hem kendimi geliştirmek hem de ek gelir sağlamak için küçük işlemler yaparak grafik okumayı öğrenmeye çalıştım. Uzun yıllardır edindiğim tecrübeyle yarışmaya katılarak kendimi test etmek istedim” dedi ve ekledi: “Yarışmanın ilk haftalarında BIST’te hacmi yüksek ve hızlı hareket eden hisselerde al-sat işlemleri yaptım. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle son haftalarda ise belirlediğim bir hissede işlem yapmadan beklemeyi tercih ettim. Borsada dış etkenlerin güçlü olduğunu bilerek daha temkinli hareket ettim. Borsa, doğru analiz ve sabrın sonucunda gerçek kazanç sağlayan bir ekosistemdir. Duygular yerine gerçekleri dikkate alarak işlem yapmak gerektiğine inanıyorum.”