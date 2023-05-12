Kadınların yüzde 6’sı çalışmayı düşünmüyor

Başak Nur GÖKÇAM

Sonuçları GYİAD Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi Zirvesi’nde paylaşılan rapora göre kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek mümkün değil. Raporda Türkiye’de hiç çalışmayı düşünmeyen kadınların oranı yüzde 6 olarak kaydedildi.

Araştırma kapsamında görüşülen kadınların yüzde 25’i çalışmadığını ve iş aramadıklarını belirtiyor. Bu kadınların yüzde 71’inin evli ve yüzde 63’ünün ise çocuk sahibi olduğu görülüyor.

Rapor sonuçlarına ilişkin konuşan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, “Tüm bu sonuçlar, Türkiye’nin hâlâ kadın ve genç kadın istihdamında uzun bir yolunun olduğunu gösteriyor. Bizler de GYİAD olarak Türkiye’deki genç istihdam sorunu hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz. Unutmayalım ki kadınlar kalkınmanın anahtarı, ekonominin can damarıdır” dedi.