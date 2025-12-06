Kağıt çekler tarihe karışıyor: Sonlandırılması gündeme geldi

ABD’de geçtiğimiz aylarda kuruş üretiminin durdurulması dikkat çekerken, hükümetin kağıt çekleri aşamalı olarak devre dışı bırakmaya yönelik hamleleri de gündeme geldi. Federal yönetim, yardım ödemelerinde kağıt çek kullanımını eylül itibarıyla büyük ölçüde sonlandırdı. Federal Reserve ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, bankalara sunduğu çek hizmetlerinin geleceğini değerlendirirken bu hizmetlerin “tasfiyesini dikkate aldığını” bildirdi.

Çek kullanımı azaldı

Fed, çek kullanımının uzun süredir istikrarlı şekilde azaldığını, dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaştığını ve çek dolandırıcılığının arttığını vurguladı. Altyapının korunması için ciddi yatırım gerektiğini ancak bunun maliyetleri artıracağını belirtti. Atlanta Fed’in raporuna göre tüketicilerin yüzde 90’ından fazlası faturalarını artık çek dışı yöntemlerle ödüyor; 2017’de yüzde 18 olan çek kullanım oranı 6’ya geriledi.

Çeklerin kalkmamasını isteyenler de var

Buna rağmen çekler sistemden tamamen silinmiş değil. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, çeklerin işlemlerin yaklaşık yüzde 5’ini ve toplam parasal değerin yüzde 21’ini oluşturduğunu vurgulayarak hizmetlerin sonlandırılmasına karşı çıktı. Bowman, “Çeklerin tüketiciler ve işletmeler için önemli ödeme mekanizmaları olmaya devam ettiğini” söyledi.

Kağıt çeklerin kaldırılması, banka hesabı olmayan veya dijital ödeme yöntemlerine erişimi sınırlı olan kişiler için sorun yaratabilir. ABD’de yetişkinlerin yüzde 6’sı “banka dışı” durumda ve gelir seviyesi düşük kesimlerde bu oran yüzde 22’ye yükseliyor. Ayrıca teknolojiye uzak yaşlılar ve akıllı telefonu olmayan milyonlarca kişi de dijital sistemde zorlanabilir.

Marketler Birliği’nden Doug Kantor, çeklerin özellikle düşük gelirli bireyler ve bazı işletmeler için hâlâ önemli olduğunu belirterek, sistemin kaldırılmasının beklenmedik problemlere yol açabileceğini dile getirdi. Kantor, çek kullanımının bazı durumlarda farkında olunmadan devam ettiğini hatırlatarak “Henüz bunu sona erdirmeye hazır olmadıklarını düşünüyorum” dedi.