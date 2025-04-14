Kâğıt üstünde kâr, gerçekte zarar! Dört Büyükler mali açıdan alarm veriyor

Türk futbolunun en büyük dört kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolara göre, dört kulüp de kazandıklarından fazla harcama yaparken, bazı kalemler kulüplerin gerçek mali tablosunu gölgeliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 döneminde kâr açıkladı. Ancak bağımsız denetçilerin geçmiş dönem raporları ve yöntemleri dikkate alındığında, bu kârın önemli kısmı tahsil edilemeyen ancak gelir hanesine yazılan faiz girdilerinden oluşuyor. Gerçek zarar tablosu ise kur karşılığıyla birlikte 147,9 milyon Euroyu buldu.

Tahsil edilmeyen faizler gelir yazılıyor

Galatasaray Sportif AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ve Trabzonspor Sportif AŞ’nin finansal tablolarında yer alan önemli bir detay dikkat çekiyor: Şirketler, bağlı oldukları dernek ya da grup şirketlerinden alacaklı konumda ve bu alacaklara faiz işletiyor. Ancak bu faizler tahsil edilmiyor.

Bağımsız denetçi raporları bu durumu açık biçimde şöyle özetliyor:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup, söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, bu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."

Bu durum, kulüplerin mali tablolarında yapay bir gelir kalemi yaratıyor ve gerçek zararların daha büyük olduğu gerçeğini gölgeliyor.

En yüksek zarar Trabzonspor’da

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları ışığında faiz gelirleri dışarıda bırakıldığında, en yüksek zararı Trabzonspor yaşadı. Bordo-mavililer, 1,97 milyar lira (52,07 milyon Euro) ile başı çekerken; Beşiktaş 1,44 milyar lira (37,93 milyon Euro), Fenerbahçe 1,12 milyar lira (29,72 milyon Euro) ve Galatasaray 1,07 milyar lira (28,19 milyon Euro) zarar etti.

İşte dört büyük kulübün sezonun ilk 9 ayındaki gelir-gider tablosu:

Kulüp Şirketleri Gelir (Milyar ₺) Gider (Milyar ₺) Zarar (Milyar ₺) Zarar (Milyon €) Trabzonspor 2,24 4,21 1,97 52,07 Beşiktaş 6,12 7,56 1,44 37,93 Fenerbahçe 8,52 9,64 1,12 29,72 Galatasaray 9,88 10,95 1,07 28,19 Toplam 26,76 32,36 5,6 147,9



Mali sıkıntılar derinleşiyor

Dört büyük kulüp, mali olarak sürdürülebilirlikten uzak bir görüntü sergiliyor. Gerçekleşmeyen faiz tahsilatlarının gelir gibi yazılması ve giderlerin gelirleri aşması, kulüplerin yapısal mali sorunlarının derinleştiğini gösteriyor. Bu tablo, hem borsa yatırımcıları hem de kulüplerin geleceği açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.