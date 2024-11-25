Kahve fiyatları Starbucks'ı vurdu! Stoğuna güvenen dev savunmasız kaldı

İklim etkileri nedeniyle kahve üreticileri sezonu verimsiz kapatırken, kahve fiyatlarında da ibre yukarı yönlü seyrediyor. Artan maliyetlere karşılık kahve zincirleri de ürünlerine zam yaparken, global kahve zinciri Starbucks ise stoklarına güveniyor.

Şirket savunmasız hale geldi

Şirketin piyasadaki dalgalanmalara karşı daha az önlem alması endişelere neden olurken, 2019'da 1 milyar dolarlık sabit fiyatlı kahve sözleşmesine sahip olan kahve zincirinin 2024'te sadece 200 milyon dolarlık sözleşme yapması dikkat çekiyor. Şirketin, geçmişe kıyasla çok daha az korunduğunu belirten analistler, önümüzdeki 12 ayın kritik olduğunu savunuyor.

Yeni CEO, yeni stratejiler

Öte yandan Starbucks’ın yeni CEO’su Brian Niccol, düşen kafe satışlarını yeniden canlandırmayı hedeflerken, topluluk kahve evi imajını da güçlendirmek istiyor. .

Şirket, kahve alımlarını sabit fiyatlı ve “fiyat belirlenecek” olmak üzere iki farklı sözleşme tipiyle gerçekleştiriyor. Fiyat belirlenecek sözleşmeler, New York vadeli işlem piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına göre sonradan netleştiriliyor. Starbucks ayrıca bu tür sözleşmelerde türev araçlar kullanarak risklerini sigortalıyor. Şirketin yıllık raporuna göre, fiyat belirlenecek sözleşmelerin toplam değeri mali yıl sonunda 929 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2021 ve 2022’deki seviyelerin oldukça altında. Ayrıca şirket envanterindeki kavrulmamış ve kavrulmuş kahvelerin toplam değeri, 2021’den bu yana 920 milyon dolarla en düşük seviyede.