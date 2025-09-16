Kahve fiyatları yükselişte! 7 ayın zirvesine yaklaştı

Küresel emtia piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Brezilya'dan yapılan kahve ithalatına uygulanan tarifelerin etkisiyle Arabica kahve vadeli kontratları son yedi ayın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, Batı Afrika'daki olumlu hava koşullarının etkisiyle kakao fiyatları düşüşe geçti.

Kahve fiyatları rekor kırıyor

ICE'de işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, bugün yüzde 0,75 artışla 4,2080 dolara yükselerek, pazartesi günü ulaştığı 4,2125 dolarlık yedi ayın zirvesine yaklaştı. CNBC'e'de yer alan habere göre uzmanlar bu yükselişin ardında yatan en büyük nedenin, ABD'nin Brezilya kahvesine uyguladığı yüzde 50'lik tarife sonrası yaşanan arz sıkıntıları olduğunu belirtiyor. Açıklanan verilere göre, Brezilya'nın ABD'ye yaptığı özel ve hazır kahve ihracatları bu tarifeden en çok etkilenen kalemler oldu. Robusta kahve vadeli kontratları da sınırlı bir yükselişle 4.843 dolara ulaştı.

Kakao ve şeker fiyatlarında düşüş

Kahvedeki yükselişin aksine, kakao fiyatları düşüş eğiliminde. Londra kakao vadeli kontratları yüzde 1 düşüşle 5.137 sterline gerilerken, New York kakao vadeli kontratları da yüzde 1,3'lük düşüşle 7.436 dolara indi. Piyasalar, 2025/26 sezonu öncesi Batı Afrika'daki mahsul gelişmelerini yakından takip ediyor. Fildişi Sahili'ndeki çiftçiler, geçen hafta görülen yağışlar ve güneşli havanın yaklaşan hasat için olumlu bir zemin hazırladığını belirtti.

Benzer şekilde, ham şeker vadeli kontratları da yüzde 0,1'lik düşüşle 15,98 sente geriledi. Öte yandan, beyaz şeker vadeli kontratları ise yüzde 0,4'lük bir artışla 467,70 dolara yükselerek piyasadaki genel düşüş eğiliminden ayrıştı.