Kahve piyasasında dikkat çeken tablo: Dünyada düştü, Türkiye'de arttı

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Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü, Türkiye’de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı. Küresel kahve fiyatları 2026’nın ikinci çeyreğinde gerilerken, Türkiye’de paketli kahveden zincir mağazalarda satılan kahvelere kadar birçok üründe yeni fiyat artışları görüldü.

Dünya Bankası verilerine göre, dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, en popüler ve kaliteli kahve türü Arabica kahvesinin fiyatı 2026’nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 7 düştü. Arabica fiyatları geçen yılın aynı döneminin yüzde 17 altında kaldı. Robusta fiyatlarında ise çeyreklik gerileme yüzde 9’a, yıllık düşüş yüzde 25’e ulaştı.

Kahvede son 2 yılın en düşük seviyesi...

Uluslararası Kahve Örgütü’nün bileşik fiyat göstergesi haziran ayında aylık bazda yüzde 2,8 düşerek libre başına ortalama 248,90 sente geriledi. Gösterge, 9 Haziran’da 231,96 sente kadar inerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Dünya Bankası, kahve fiyatlarındaki gerilemenin arkasında başta Brezilya olmak üzere üretici ülkelerde güçlenen hasat beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Küresel kahve üretiminin 2025-2026 döneminde yaklaşık yüzde 2 artışla 177,5 milyon çuvala çıkacağı tahmin ediliyor. Kurum, Arabica fiyatlarının 2026 genelinde yüzde 14, Robusta fiyatlarının ise yüzde 18 gerilemesini bekliyor.

Türkiye'de durum ise çok farklı

Dünya piyasalarındaki gerilemeye karşın Türkiye’de tüketicilerin karşılaştığı fiyatlarda ters yönlü bir hareket yaşandı.

Mart 2026’da yayımlanan bir fiyat derlemesine göre, 2019’da yaklaşık 3,20 TL olan 100 gramlık Türk kahvesinin fiyatı 2026’da 97,50 TL’ye kadar çıktı. Böylece söz konusu ürünün fiyatı yedi yılda yaklaşık 30 katına ulaştı. Aynı dönemde dünya kahve fiyatlarındaki artış yaklaşık 3,5 katla sınırlı kaldı.

Daha yakın döneme ilişkin fiyat karşılaştırmaları da benzer bir tablo ortaya koydu. Temmuz 2024’te indirimli olarak 79 TL’ye satılan 250 gramlık bir filtre kahvenin fiyatı Haziran 2026’da 329 TL’ye yükseldi. Yaklaşık iki yıllık artış yüzde 316 olarak hesaplandı.

Zincir kahve mağazalarında da fiyat artışları dikkat çekti. Mayıs 2024’te 70 TL olan küçük boy filtre kahvenin fiyatı 2026’da 160 TL’ye çıktı. Aynı dönemde küçük boy Americano 75 TL’den 165 TL’ye, latte ve cappuccino ise 89 TL’den 195 TL’ye yükseldi. Böylece bazı ürünlerde iki yıllık artış yüzde 100’ü aştı.

Gıda enflasyonu yüzde 35'i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları Haziran 2026’da yıllık yüzde 32,11 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık artış ise yüzde 35,45 olarak kaydedildi.

Türkiye’nin kahve ihtiyacının büyük ölçüde ithalatla karşılanması nedeniyle döviz kuru, navlun, ambalaj ve finansman giderleri ürün maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Kafelerde satılan bir fincan kahvenin maliyetinde çekirdeğin yanı sıra kira, personel, enerji, lojistik, vergi ve marka giderleri de önemli yer tutuyor. Bu nedenle dünya piyasasında çekirdek fiyatlarının düşmesi, menü fiyatlarına aynı oranda ve hemen yansımıyor.

Yüksek fiyatlı stoklar da etkili

Küresel emtia fiyatlarındaki değişimler tüketiciye genellikle gecikmeli aktarılıyor. İşletmelerin daha önce yüksek fiyatla satın aldığı stokları kullanmaya devam etmesi, yeni ve daha düşük maliyetli ürünlerin raflara ulaşmasını geciktiriyor.