Kahve sektöründe iflas dalgası mı geliyor? Yüzde 70’e varan fiyat artışı ticareti felç etti

Küresel kahve ticareti, hızla yükselen fiyatlar nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi. ABD Ulusal Kahve Birliği, dünya genelindeki kahve anlaşmalarında referans alınan ICE borsasında Arabica kahve vadeli işlemlerinin kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında arttığı vurgulandı.

Kahve fiyatları neden fırladı?

Brezilya gibi dünyanın en büyük kahve üreticisi ülkelerde yaşanan rekolte düşüşleri, kahve çekirdeklerinin bulunabilirliğini azalttı. Bir kahve komisyoncusu, piyasada ‘elden ele’ ticaretin yaygınlaştığını ve firmaların stok yapmaktan kaçındığını söyledi. "Kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor" dedi.

Kahve sektöründe iflas tehdidi

Reuters'ın haberine göre, ABD'de büyük bir kahve kavurma tesisinin genel müdürü, fiyat artışlarının hem işletmeleri hem de tüketicileri büyük bir çıkmaza sürüklediğini belirtti. "Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde" dedi.

Özellikle süpermarketlerin ve perakendecilerin artan maliyetleri kabul etmemesi, tedarik zincirinde büyük aksamalara neden oluyor. Bunun sonucunda bazı marketlerde kahve stokları tükenmeye başladı.

Broker MVLcoffee'nin sahibi Michael Von Luehrte, kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgası yaşanabileceğini belirtti. "Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir" dedi.

Kriz nasıl aşılacak?

Emtia tüccarı Louis Dreyfus ise kahve ekili alanların fiyat artışlarına tepki olarak genişlediğini açıkladı. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artması, ilerleyen dönemde arz fazlasına ve fiyatlarda ani bir düşüşe yol açabilir.

Ancak fiyatlar makul seviyelere gerileyene kadar, kahve sektörünün büyük bir kısmının ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.