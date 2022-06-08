Kahvenin raf fiyatı 1 ayda yüzde 18 arttı

REM People, yapay zekayla gerçekleştirdiği görüntü tanıma teknolojisiyle ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

REM People, bu teknolojiyle Mart ve Nisan aylarında ‘Türkiye Ulusal Zincir Kanalında Kahve Araştırması’ ile sektörde ilk kez ‘Raf Değer’ ve ‘Asortman Payı’ verilerini inceledi.

Hızlı tüketim ürünleri ve tüketici elektroniği sektörlerinde hem üretici firmaların hem de perakende firmalarının yoğunlukla takip ettiği mağaza içi mükemmellik ölçütlerine 2 yeni açılım gerçekleştiren REM People, kahve kategorisi bazlı raf değerlendirmesini raporladı.

Araştırmada, 2 bin 500 ulusal zincir marketin kahve raflarını incelenirken, 1000 metrekare üzeri süpermarketlerde kahveye 2 ünite ve 16 raf ayrıldı. Metrekare bazında farklılaşmakla birlikte tüm ulusal zincir marketlerinin yüzde 35’lik kısmını kaplayan verilerde 14 farklı marka, 72 farklı SKU (stok kodu) ve toplamda 200’e yakın önyüz bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırma, raflarda ortalama olarak her bir üründen 3 adet bulunduğunu da gösterdi. Ürün bulunurlukları, segment, marka ve format bazlı alışverişçi ihtiyaçlarına bağlı olarak değişirken; hazır kahve, Türk kahvesi, çekirdek kahve ve kapsül kahvelerin yer aldığı raflarda ayrıca soğuk kahve, çocuk toz içecekleri, oralet, dibek ve menengiç kahveleri ile filtre kahve kağıtlarına yer verildi.

Araştırmaya göre, kahvenin raf fiyatında Mart-Nisan 2022 döneminde yüzde 18’lik artış yaşandı. Nisan ayının ilk günü yapılan ölçümlerde kahve rafının bir tur dönmesinin cirosal karşılığı 7,885 TL iken, bugün bu değer 9.326 TL olarak değişti.

Çalışmayı değerlendiren REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, “Ürünümüz REM inStore’da iki yeni modül ekledik. Artık raf payındaki ciro ve asortman paylarını da uygulama üzerinden ölçümleyebiliyoruz. Bu hem çalışmış olduğumuz markalarımıza raf ciro değerlerini takip edebilme kolaylığı sağlıyor, hem de yapay zeka teknolojileri ile veri doğruluğunu maksimum şekilde ölçümleyebiliyoruz.” diye konuştu.