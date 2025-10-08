Kahverengi kokarca seferberliği: 20 bin tuzak, 4 bin litre ilaç dağıtıldı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle zararlının yoğun olarak görüldüğü Çamaş ilçesinde incelemelerde bulunan Ay, mücadelenin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kahverengi Kokarca Eylem Planı” çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Ay, kokarcanın sadece tek bir yöntemle değil, farklı stratejilerin bir arada uygulanmasıyla kontrol altına alınabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mücadelemiz aralıksız sürüyor. Zararlı ile mücadele tek aşamalı değil, biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve mekanik yöntemler birbiriyle entegre şekilde uygulanıyor. Özellikle bu dönemde biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzakları en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.”

Kışlık barınaklara girmeye başladılar

Kahverengi kokarcaların özellikle kışlık barınaklara girmeye başladığı bu dönemde feromon tuzakların büyük önem taşıdığını ifade eden Ay, üreticilere 20 bin adet tuzak temin edildiğini söyledi.

Ayrıca, toplanan zararlıları etkisiz hale getirmek amacıyla üreticilere 4 bin litre kimyasal ilaç da ulaştırıldığını belirtti.

Ay, bu çalışmaların yalnızca tarlalarda değil, ev ve diğer yaşam alanlarını kapsayan geniş bir mücadele programının parçası olduğunu vurguladı:

“Toplanan zararlının imha edilmesi, popülasyonun azalması açısından kritik öneme sahip. Üreticilerimizin bu konuda aktif katkı sunmaları gerekiyor.”

570 bin hane etkilendi

Kahverengi kokarcayla mücadelenin yalnızca tarla alanlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Ay, kışlak ilaçlamalarının da yoğun biçimde sürdürüldüğünü açıkladı.

2024 sonbaharında 265 bin, 2025 ilkbaharında ise 305 bin hanenin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan biyosidal ilaçlarla ilaçlandığını söyledi.

Bu yıl da Kasım ayından itibaren bakanlık tarafından temin edilen 12 bin litre biyosidal ilaç, ziraat odalarıyla işbirliği içinde tüm ilçelerdeki kışlak alanlarında kullanılacak.