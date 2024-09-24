Kahveyi doğal afetler vurdu! Fiyatlar yüzde 4'ten fazla yükseldi

Vazgeçilmez lezzetlerden kahve, üretim ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle en pahalı dönemini yaşıyor. Brezilya ve Vietnam'da peş peşe yaşanan doğal felaketler kahve piyasasını olumsuz etkilerken, kahve fiyatları yüzde 4,34 oranında artarak libre başına 263 dolara ulaştı.

Önde gelen üreticileri doğal felaketler vurdu

Bir numaralı kahve üreticisi Brezilya'da şiddetli kuraklık yaşanması arabica kahve üretiminde verim kayıplarına neden olurken, üretimin yüzde 20 düşmesi bekleniyor. Vietnam'da ise robusta çekirdeği üretimi ülkeyi vuran Yagi Tayfunu nedeniyle büyük darbe aldı. Binlerce hektar kahve tarlasının zarar görmesi hem hasatı hem de gelecekteki üretim potansiyelini olumsuz etkiledi.

Küresel kahve fiyatları 10 yılın zirvesini aştı

Doğal afetler nedeniyle üretimde kayıp yaşanırken, küresel kahve fiyatları da 10 yılın zirvesini aştı. Ocak 2020'de libre başına 98 dolar olan kahve fiyatları, bugün 263 dolara ulaştı. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO), fiyatların 2024'ün üçüncü çeyreğinde neredeyse yüzde 20 oranında artarak son on yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Kahve severleri zora sokacak

Küresel kahve fiyatlarındaki artış özellikle kahve severler için zorlayıcı olacak. Avrupa'daki kafelerin yüzde 65'i, 2023'ün başından bu yana fiyatlarını yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artırırken, tüketiciler son 10 yılın en pahalı kahvesini içmiş oldu.

Uzmanlar ise önümüzdeki dönemde kahve fiyatlarının küresel iklim krizi nedeniyle daha da artacağını ve bu durumun küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyor.