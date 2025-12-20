Uzmanlardan çikolata severleri üzecek fiyat tahmini!

Geçen yılki tarihi yükselişin ardından kakao fiyatları bu yıl rekor düşüşe doğru ilerlese de bu gerilemenin çikolata fiyatlarına kısa vadede yansıması beklenmiyor.

Kakao vadeli işlemleri geçen yıl neredeyse üç katına çıkarak üreticileri zorladı. Şirketler bu maliyeti çikolata fiyatlarına zam yaparak tüketiciye yansıttı.

Şirketler hâlâ yüksek fiyattan aldıkları kakao stoklarını kullandığından kakao fiyatlarında yaşanan düşüşün çikolata fiyatlarına hemen yasıması beklenmiyor. Almanya’nın en köklü şekerleme üreticilerinden Lambertz, yüksek fiyat döneminde yaptığı alımlarla neredeyse 2026 ortasına kadar yetecek kakao stokuna sahip oldupunu belirtiyor.

Uzmanlar, daha ucuz kakao fiyatlarının market raflarına en erken 2026’nın ikinci yarısında yansıyabileceğini, hatta bunun bile kesin olmadığını belirtiyor.

Fiyatlarda 65 yılın en sert düşüşü bekleniyor

Kakao fiyatları geçen yıl, dünya arzının yarıdan fazlasını karşılayan Fildişi Sahili ve Gana’da hastalıklar ve aşırı hava koşullarının mahsulleri vurmasıyla ton başına yaklaşık 13 bin dolarla rekor kırmıştı.

Ancak hasat beklentilerinin iyileşmesi, talebin zayıflaması ve kalıcı bir arz sıkıntısına yönelik endişelerin azalmasıyla fiyatlar sert düşüşe geçti.

Bu yıl kakao fiyatları yaklaşık yüzde 50 gerileyerek, 1960’tan bu yana kaydedilen en sert yıllık düşüşe doğru ilerliyor.

Fiyat şoku sektörde derin iz bıraktı

Fiyatlardaki bu gerilemeye rağmen, çikolata sektörü geçen yıl yaşanan yükselişten büyük darbe aldı. Kakao fiyatlarındaki artış maliyetlerin yükselmesine neden olurken Avrupa ve ABD’de büyük gıda şirketlerinden küçük butik çikolatacılara kadar birçok üretici zorlu bir mücadele verdi.

Sektör genelinde üreticiler, oynaklığa karşı reçeteleri değiştirerek kakao oranını düşürmek veya porsiyonları küçültmek gibi yöntemlere başvurdu.

Almanya’da Milka çikolatalarının gramajı yüzde 10 azalırken, fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı. İngiltere’de ise Nestle’nin Toffee Crisp’i ve McVitie’s Penguins gibi ürünler, kakao yağı yerine daha ucuz bitkisel yağlar kullanıldığı için artık “çikolata” olarak adlandırılamıyor. Bu tür reçete değişikliklerinin geri alınması zor olduğu için, söz konusu uygulamaların uzun süre kalıcı olması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri piyasadaki oynaklığı gerekçe göstererek fiyatlara dair net mesajlar vermekten kaçınıyor. Kasım ayında New York’ta kakao fiyatları ton başına 5 bin doların altına inse de, son dönemde yaklaşık 6 bin dolar seviyesinde dalgalanıyor.

Batı Afrika’daki arz koşulları ise kırılganlığını koruyor. Bölgedeki küçük ölçekli çiftçiler, gübreye, hastalıklara dayanıklı fidanlara ve iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olacak ekipmanlara yeterli erişime sahip değil.