Kakao fiyatları son iki yılın en düşük seviyesinde

Kakao vadeli işlemleri düşüş trendini sürdürerek ton başına 5 bin 200 dolar seviyesine, yani neredeyse son iki yılın en düşük noktasına geriledi. Bu gerilemede, Batı Afrika’daki üretim koşullarına ilişkin olumlu sinyaller belirleyici oldu.

Fildişi Sahili’nden gelen çiftçi raporlarında, kakao ağaçlarının sağlıklı olduğu ve son dönemdeki kuru havanın hasat edilen çekirdeklerin kurumasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu durum, Ekim-Mart hasat sezonu için iyimser beklentileri destekliyor.

Arz artışı fiyatları baskılıyor

Piyasa temsilcileri, sezonun yavaş başladığı Fildişi Sahili’nde kakao sevkiyatlarının artmaya başladığını aktardı. Dünyanın en büyük kakao üreticisinden gelen bu artış, arz baskısını güçlendirerek fiyatların düşüşünü hızlandırdı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Trump yönetiminin yakında tarım ürünlerinde geniş çaplı bir gümrük vergisi indirimi paketi açıklayacağını söylemesi de kakao fiyatları üzerinde ek bir aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Kakao piyasasında kısa vadede toparlanma sinyali zayıf kalırken, arz artışı ve ticaret politikası beklentileri fiyat yönünü belirlemeye devam ediyor.