Kakao yağı ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Malezya menşeli katı ve sıvı kakao yağı ithalatına dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürün ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması sonucunda Malezya menşeli katı ve sıvı kakao yağı ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu belirlendi.

Malezya'da bulunan üretici firmalardan üçü için CIF bedelinin yüzde 8.5'i, diğer üçü için 7.5'i, ikisi için yüzde 7'si ve diğerleri için yüzde 10'u oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.