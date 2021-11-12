Kalamış Yat Limanı'nın devrine onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle devrine onay verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının, yapılan ihalede 2.53 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye devri onaylandı.