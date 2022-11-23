Kale Alarm, ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildi

Kurulduğu günden bu yana müşteri deneyimini en iyi şekilde yönetmeye büyük özen gösteren Kale Alarm, bu alanda yaptığı çalışmalar ile Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ALFA Awards’ta Güvenlik Sistemleri kategorisinde ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçilerek, Customer Brand ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Kale Alarm adına Kale Güvenlik Sistemleri Grup Müdürü Kerem Özkan aldı.

Yenilenen mobil uygulaması ile kontrol abonelerde

Kale Alarm, dijitalleşen dünyanın değişen güvenlik beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla yenilediği uygulamasıyla müşteri deneyimini en üst düzeye taşıyor. Hızlı menüsü sayesinde servis, talep formu ve fatura gibi hizmetlere hızlıca ulaşabilme şansı sunan yeni uygulama; panik butonu ile de kullanıcılarının kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcılar, alarm sistemi olay raporunu anlık kontrol edebilme özelliği sayesinde, mekânda bulunmadan ve görüntü almadan da sistemi takip edebilme imkanına sahip oluyor.

Birçok özellik tek bir uygulamada

Kale Alarm mobil uygulaması ile 7/24 sinyal takibi yapılabiliyor. Giriş, çıkış ve alarm durumlarında Kale Alarm İzleme Merkezi’nin yanı sıra uygulama üzerinden de bildirim alınabiliyor. Kullanıcılar panik butonu ile alarm panelinden olduğu gibi uygulama üzerinden de anlık olarak yangın, ambulans ve polis talebinde bulunulabiliyor. Mobil uygulamanın sunduğu hizmet sayesinde Kale Alarm kullanıcıları kayıtlı adreslerine kolluk kuvveti taleplerini iletebiliyor ve panik butonunu kullanarak yakınlarına mevcut konumunu bildiren bir SMS gönderebiliyor. Alarm İzleme Merkezi’ni aramadan uygulama üzerinden hem teknik servis ve keşif taleplerini iletmek hem de Kale Alarm ile ilgili görüşleri paylaşmak mümkün oluyor. Bununla birlikte aboneler, alarm sistemi olay bildirimi ve fatura bildirimlerini anlık olarak alabiliyor.