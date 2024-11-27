Kalıcı düşüşün anahtarı... İTO Başkanı Avdagiç'ten enflasyon mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelede kalıcı çözümler için üretim ve yatırımların önemine dikkat çekti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avdagiç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasının taleplerini ilettiklerini belirtti.

Avdagiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bu hedefe ulaşmak için reel sektör ile ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası olarak, 820 bin üyemizin 2025 yılı Ekonomik Program hedeflerine ilişkin taleplerini birebir iletme imkânı bulduk.”

Toplantıda, iş dünyasının üretim ve yatırım odaklı taleplerinin yanı sıra Türkiye ekonomisinin geleceğine dair stratejik konuların istişare edildiğini vurgulayan Avdagiç, ekonomik programların başarısının güçlü bir iş birliğiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek’e teşekkür eden Avdagiç, ekonomik programlar çerçevesinde iş dünyasının aktif katkılarının önemini bir kez daha vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Yılmaz ile Şimşek'i Odakule binalarında ağırladıklarını söyledi.

Bahçıvan, ziyarete ilişkin şunları kaydetti: "Sanayimizin güncel konu ve sorunları hakkında detaylı bir sunum yaptığımız Sayın Yılmaz ve Şimşek ile; içinden geçtiğimiz süreçle ilgili çok yararlı değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunduk. Göreve geldikleri günden bu yana sanayi sektörümüzün sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta bizlerle istişarelerde bulunan Sayın Yılmaz ve Şimşek’e, Odamızı ziyaret ettikleri için çok teşekkür."